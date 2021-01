/FOTOGALERIE/ Prahli po třech bodech, mají jen jeden. Hokejisté Sparty Praha se v úterý večer představili na ledě Brna, kde chtěli navázat na poslední tři výhry v řadě. Svěřencům trenérského dua Josef Jandač - Miloslav Hořava se plán úplně nevyvedl, na půdě dobře známého soupeře padli 3:4 v prodloužení.

12.1.2021 - domácí HC Kometa Brno v modrém (Tomáš Vincour) proti HC Sparta Praha (Alexander Salák) | Foto: Deník / Attila Racek

Do branky Pražanů se poprvé po návratu do Česka postavil Alexander Salák. A v první dvacetiminutovce zažil perné chvíle, přestože šlo na jeho svatyni jen šest střel. Zneškodnil samostatný nájezd Muellera, neinkasoval ani poté, co upadl za brankou a přidělal tak své obraně spoustu práce.