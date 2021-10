„Když se nebavíme o tomto utkání, tak se prohrály tři čtyři zápasy, kdy jsme výrazně vedli. Předešlé zápasy jsme hráli dobře, ale ztratili jsme je v závěrech. V Plzni byl zápas rozhodnutý trošku dřív, ale jinak máme dobré první třetiny, pak dostaneme gól a zlomíme se. Hlavně my starší musíme takové zápasy uhrát, což zatím neprokazujeme. Musíme se sebrat sami,“ přiznal útočník Roman Horák, jeden z nejzkušenějších sparťanů.

Plzeňští vedli od druhé minuty, krátce poté naopak vedla Sparta, ale do šaten se šlo za nerozhodného stavu 2:2. Vypadalo to na vyrovnanou bitvu až do závěrečné sirény, ale domácí třikrát udeřili mezi 29. a 35. minutou. Nejen, že vyhnali brankáře Žukova z branky, ale hlavně se dostali do rozhodujícího trháku.

„Naše zápasy v poslední době jsou podobné. První třetina měla od nás celkem parametry. Nejsme v úplně jednoduché situaci, ale mužstvo bojovalo. To nemůžeme nikomu vyčítat. Nás teď sráží dolů hloupé góly. Co jde na bránu, je buď vlastní gól, nebo tečované do brány. Navíc ta naše marodka…“ vztekal se trenér Josef Jandač.

„Nemáme se momentálně čeho chytit. Musíme si pomoci sami a od něčeho se odrazit. Buď se zmátoříme, nebo se budeme dál trápit. Přijde mi, že tolik laciných gólů jsme si vybrali už na celou sezonu. Nechci ukazovat na jednotlivce. Ani obránci nepomůžou gólmanům, je to jedno s druhým,“ pokračoval.

Ve třetí části vykřesal jiskřičku naděje snížením na dvoubrankové manko Horák, ale gól Schleisse z 51. minuty odpor Pražanů definitivně zlomil.Jediné, co se Spartě povedlo, byl individuální výkon Erika Thorella, který si připsal asistence u všech tří gólů.

„Erik je vynikajícíc hráč, což předvádí od začátku sezony. Všechno vidí, má krásné nahrávky a hraje se s ním perfektně. Škoda, že jsme po takovém jeho výkonu nevyhráli,“ chválil svého parťáka Horák.

Zlomí Sparta šňůru porážek tento týden? Její série celkem devíti zápasů v řadě na stadionech soupeřů pokračuje tento týden v úterýv Mladé Boleslavi, ve čtvrtek v Litvínově a v neděli v Brně. Nic snadného…

HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha 6:3 (2:2, 3:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 2. Bulíř (G. Thorell, J. Kindl), 17. Blomstrand (Mertl), 29. J. Kindl (Kaňák), 31. Blomstrand (Bulíř), 35. Kantner (Suchý, Kodýtek), 51. Schleiss - 6. Konečný (E. Thorell, Horák), 9. Horák (E. Thorell), 47. Horák (E. Thorell, M. Jandus). Rozhodčí: Pešina, Vrba - Lederer, Rožánek. Vyloučení 1:2, navíc Jurčina (Sparta) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváků: 4508.

Plzeň: M. Svoboda - Čerešňák, Kremláček, Jiříček, Graňák, J. Kindl, Kaňák - Suchý, Kodýtek, Kantner - Dzierkals, Mertl, P. Musil - Bulíř, G. Thorell, Blomstrand - Schleiss, F. Přikryl, M. Lang. Trenéři: Baďouček a M. Říha.

Sparta: Žukov (29. Neužil) - Moravčík, T. Pavelka, Jurčina, T. Dvořák, M. Jandus, Mikliš, od 47. navíc Tomov - Řepík, Chlapík, Prymula – Konečný, Horák, E. Thorell - Z. Doležal, D. Kaše, Zikmund - T. Jandus, Hašek, Šmerha. Trenér: Jandač.