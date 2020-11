Užíváním jakékoliv zakázané látky vstupuje sportovec na tenký led. A to i v případě, že je stimulační účinek krátkodobý. „U kokainu to bylo mnohokrát popsáno,“ sdělil Deníku zástupce ředitele a tajemník Antidopingového výboru ČR Tomáš Vávra v souvislosti s kauzou pardubického hokejisty Roberta Kousala, který měl při policejní kontrole pozitivní test právě na tuto látku.

Hokejová extraliga: Zleva Robert Kousal z Pardubic a Rastislav Dej z Vítkovic. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Jak dlouhou účinnost má kokain v lidském organismu?

Dlouhodobě pomáhat nemůže. Je to podobné jako třeba u THC, ale přesně se to nedá definovat. Vždycky záleží, kolik látky se vezme a jak daleko je to od sportovního výkonu. Roli hraje i tělesná konstituce každého sportovce.