Poprvé se hokejisté Slavie během letní přípravy popasovali s extraligovým soupeřem. S kladenskými Rytíři sice prohráli, ale za výkon se nemusí vůbec stydět. V první třetině šli dokonce do vedení, když se trefil dvacetiletý útočník Tomáš Labuzík. Ten se ve své druhé sezoně mezi dospělými snaží uchytit v prvoligovém týmu. A o svou pozici si říká vydatně – v šesti zápasech zapsal hned tři přesné zásahy.

Tomáš Labuzík v přípravném utkání proti Rytířům Kladno. | Foto: Roman Mareš

Můžete se hned chlubit brankou. Jak se zrodila?

Byla tam střela nahozená na bránu. Já k bráně akorát dojížděl a snažil jsem se to dorazit. Viděl jsem, že se gólman divně přesouval a úplně to nestihl. Škvírou tam puk propadl.

Puk proletěl do posunuté branky. Viděl jste celou situaci?

Vůbec. Byl jsem v souboji s kladenským obráncem. Jen jsem do puku plácnul a otočil jsem se zády. Pak jsem viděl, jak rozhodčí gól uznal. Pak se jeli poradit, takže jsem upřímně nevěděl nic. Ale jsem rád, že platil.

V přípravě jste se poprvé poměřili s extraligovým soupeřem. Jaké to bylo?

Je to pro nás super zkušenost, že si můžeme poměřit síly s extraligovým týmem. I když to byla jen příprava, zápas měl tempo. Jezdilo se nahoru dolů. Padlo hodně gólů. Pro nás je v tom i mnoho ponaučení pro hru v obranném pásmu. Dopředu jsme měli dobré věci, které chceme vidět i v sezoně. Jsme za to rádi a musíme pracovat dál.

I dle skóre je vidět, že jste bojovali až do konce. Berete tedy takový výsledek?

Samozřejmě jdeme do každého zápasu s tím, že chceme vyhrát. Nemáme se za co stydět. Hra nebyla vůbec špatná.

Za Kladno hrají dva bývalý slávisté Klikorka a Hejda. Proběhlo nějaké popichování?

Samozřejmě se s kluky známe. Hráli za nás minulou sezonu. Oba známe dlouho. Nějaké popichování tam bylo, ale na hřišti jsme soupeři. Jdeme proti sobě.

Řešili jste to jen v rámci kabiny nebo i s kluky „z druhé strany“?

Hlavně v rámci kabiny, ale ještě po zápase proběhne i něco s teď kladenskými kluky. To je na sportu hezké, že jednou jste spoluhráči a pak hrajete proti sobě.

Jaká je letní příprava?

Je to náročné. Trenér nám dává zabrat. Výsledkově máme výhry a dvě prohry. Z proher se musíme ponaučit, za vyhrané zápasy jsme rádi. Ještě nám zbývají čtyři přáteláky a my to musíme vyladit, ať do sezony vlétneme v té nejlepší formě.

Minulý rok jste byl u úspěšného tažení Letňan. Je čas posunou se výš?

Minulý rok byl můj první v dospělém hokeji. Jsem rád, že mi dali šanci. Sezona pro nás byla nad očekávání úspěšná. Pak se to jen nepovedlo ve finále se Znojmem. Jsem rád, že jsem se vyhrál a je čas posunout se o level výš. Chci zabojovat o místo, udělat si pevnou pozici ve Slavii.

Jak byste se sám zhodnotil? Daří se vám v boji o pevnou pozici?

Paradoxně nejsem ve Slavii, abych dával góly nebo sbíral body. Jsem tu pro souboje, černou práci. Za šest zápasů mi tam spadly i nějaké góly. Jsem za to rád. Chci hrát svoji hru a to je pro mě bonus.