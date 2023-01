„Do každého utkání vstupujeme jako favoriti. Podle toho vypadají začátky, kdy hrajeme velmi dobře. Někdy bohužel polevíme a přizpůsobíme se soupeři, jindy ten drajv trvá až do konce. Na tom musíme zapracovat,“ komentuje výkony svého týmu Valder.

TNP Praha každopádně krajské soutěži jasně dominuje. Ze 17 zápasů vyhrálo hned 16 v základní části a na svém kontě má 48 bodů. Tedy o osm bodů více než lídr druhé skupiny Příbram B. Pražané navíc vypadají opravdu nepřemožitelně. Nastříleli nejvíce gólů ze všech mužstev a zároveň jich nejméně inkasovali. Jediným celkem, který je dokázal udolat, jsou Solopisky, které v rámci 14. kola zvítězily 5:4.

„Celkově jsem spokojený. Prosazují se všichni hráči a brankáři v klíčových situacích podávají kvalitní výkony,“ dodává Valder.

Není proto příliš překvapivé, že TNP by si rádo v příští sezoně zahrálo krajskou ligu. „Je to pro nás výzva. Stojíme o to, abychom byli příští rok součástí krajské ligy,“ netají útočník pražského celku.

Kvalita vyšší soutěže je mu podle jeho vlastních slov dobře známá. „Spousta mých kamarádů a spoluhráčů z univerzitního hokeje tam působí. Dokážu si proto její úroveň představit. Jsem však přesvědčený, že můžeme být pro tuto soutěž přínosem!“ hlásí Valder sebevědomě.

Podle aktuální podoby tabulky by hlavními konkurenty TNP v cestě za vítězstvím v krajské soutěži měly být Příbram B, Kobra Praha B a Sedlčany. Úplně opačné problémy naopak mají Zlonice a Černošice B, které jsou na úplném dně svých skupin.

„Odehráli jsme během sezony pár vyrovnaných utkání. Věřím ale našemu týmu. Pokud se sejdeme v plné sestavě, nemyslím si, že bychom měli vážného konkurenta,“ uvádí na konto soupeřů Valder.

Jeho tým ale čeká ještě pořádně dlouhá cesta. Po 22 kolech základní části postoupí čtyři nejlepší týmy z každé skupiny do play off, z nějž vyjde vítěz krajské soutěže. Ten pak dostane možnost porvat se v baráži s nejhorším týmem krajské ligy o postup. Jak napovídá aktuální pohled na tabulku čtvrté nejvyšší soutěže, největším adeptem na účast v baráži by měl být Žebrák, který dosud vyhrál jediné utkání a na svém kontě má tři body.

