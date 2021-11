Trenére, dosavadní průběh sezony byl ve znamení sérií výher, porážek, zase výher. Neměl byste klidnější spaní, kdyby se to střídalo pravidelněji?

To máte pravdu. (usmívá se) Začátek byl příjemný pro všechny, ale asi pak došlo k uspokojení a trvalo pak dlouho, než jsme se zase vrátili k vítězné sérii.

Jak zatím hodnotíte dosavadní průběh sezony a aktuální 10. místo? Berete to tak, že je to něco, od čeho se dá odrazit nahoru?

Vůbec ne. Neberu to tak, že se můžeme odrazit, beru to jako zklamání. Měli jsme jiné cíle, chtěli se v tabulce pohybovat výš. Bohužel takový je hokej a po situacích, které se vyvíjely tak, jak jse vyvíjely, jsme desátí. V žádném případě nemůže být nikdo spokojený. Realizační tým, hráči, vedení, ani fanoušci.

Přitom všechno začalo dobře. První místo, drtivá ofenziva. Start byl hodně povedený, že?

Padala spousta gólů. Ne že bych si toho nevážil, naopak, ale viděli jsme také plno nedostatků v defenzivní činnosti. Hodně gólů jsme také totiž dostávali. Když pak přišlo uspokojení a odklonilo se štěstí, nevěděli jsme, jak si s tím poradit. Snažili jsme se, ale trvalo dlouho, než se nám to podařilo otočit.

Útočník Tomáš Knotek je nejproduktivnějším hráčem letošní sezony Chance ligy.Zdroj: HC Slavia/Karel ŠvecVýsledky jako 10:4 nebo 7:3 byly hodně divoké. V jednu chvíli měla Slavia jednoznačně nejlepší útok, ale zároveň třetí nejhorší obranu v soutěži…

Měli jsme v hlavě věci, na kterých jsme chtěli zapracovat a snažili se o to. Kluci si v útoku hodně věřili, padalo jim to a přišlo i trochu nedisciplinovanosti. Věděli jsme, že jsme schopní góly dávat, ale i soupeři se na nás začali jinak připravovat, byli urputnější a najednou jsme to měli těžší.

Pak přišla ta dlouhá série porážek. Co se vám honilo hlavou, když to číslo pořád narůstalo?

V hokeji už jsem nějaké situace zažil, tak jsem věděl, že se z toho nezblázním. Ne že bych já osobně z toho nemohl spát, ale hrozně mě to štvalo. Hledali jsme cestu, jak z toho ven. Po jednom zápase, dvou, třech. Pak přišlo zlepšení, ale nepřiklánělo se k nám štěstí, ztráceli jsme výsledky v posledních minutách. Věřil jsem, že se to otočí, když budeme takhle i nadále pracovat. Travlo to, ale zlomilo se to.

Porážek v řadě nakonec bylo sedm. Jak moc jste si ulevili, když jste to pak prolomili v Sokolově?

Byla to velká psychická bariéra, hlavně pro hráče. Pro trenéry také, ale hlavně hráči to měli v hlavách, do nich jim nevidíme, ale víme, že to v nich mají. Chtějí, ale nejdou nohy a udělají nesmysl. V extralize a 1. lize je výkonnost hráčů jiná, ale psychika je všude stejná.

Další série přišla… pět vítězství do reprezentační přestávky.

Pro naše sebevědomí to bylo skvělé. Nedostávali jsme tolik gólů. Ne že by to bylo z naší strany úplně pohledné, ale zaplaťpánbůh, že přicházely výhry a body, co jsme potřebovali.

Byla škoda, že ji utnula pauza?

Měli jsme nějaká zranění a chtěli se z toho dostal. Pauza nám měla pomoct, bohužel omarodili další hráči a sestavu jsme hodně lepili. Mysleli jsme, že hráče doléčíme, ale spíš se nám zranili další. Odešlo nám pět útočníků ze základu. Na beka se vrátil Jindra Barák, ale hned dostal ránu do prstu. Věřil jsem, že to zvládneme, byli jsme po přestávce nabuzení, ale nepředvedli jsme v pondělí v Benátkách to, co v předchozích utkáních. Mrzí nás to, nemělo to takové parametry.

Jak to vypadá s dlouhodobě zraněným Kafkou?

Zatím pořád nevíme. Chodí na rehabilitace, k fyzioterapeutům a snaží se rekonvalescenci zkrátit.

U ostatních hráčů by to mohlo být na kratší dobu?

Také to není úplně jisté. Jsou tam natažené úpony, nemohou udělat rychlejší krok, a to se léčí klidem.

V minulých dnech ze soutěže vypadla Kadaň. Co na to říkáte?

Vím, že měli finanční problémy už delší dobu. Není to úplně ideální, ale nevidím do toho. Četl jsem, že měli domluveného sponzora, který to nakonec odřekl. Do takové situace může spadnout každý, ale v Kadani byly problémy dlouhodobější.

Přemýšlí se o tom, že se odehrané zápasy Kadaně budou buď anulovat nebo se nechají a všechny zbývající se budou kontumovat 5:0. Pro co byste hlasoval vy?

O tom se hlasovat nebude a rozhodne se bez klubů podle řádů. Když to ale vezmu logicky, bavili jsme se o tom i s kolegy z realizačního týmu, tak kdyby se všechno kontumovalo a započítávalo se 5:0, mohlo by to pak ovlivnit celkové skóre. Někdo Kadaň porazil o dva o tři góly, ostatní by najednou měli výhru 5:0. V rozhodujících situacích na konci sezony se může stát, že tohle to může ovlivnit. Někde půjde o bytí a nebytí. Těžko ale říct, co je spravedlivé. Řády na to určitě nějak myslí.

Zdroj: Youtube

Překvapilo vás něco na dosavadním průběhu sezony?

Ani ne… Samozřejmě koukám hlavně na nás a s tím, kde jsme, spokojený nejsem. Počítalo se s tím, že nahoře bude Jihlava, Vsetín, který honě posílil. Výborně hraje Třebíč. Má to založené na výborném gólmanovi, což je základ v jakémkoliv týmu. Loni i předloni to Jekel ukazoval a letos jen potvrzuje, že je výborný. Když gólman hráče drží, mančaft pak hraje jinak. Nezáleží jen na něm, ale dodá to pak sebevědomí. Třebíč také odehrála hodně dlouhou sérii bez porážky. Klobouk dolů.

Věříte si, že nejbližší zápasy zvládnete a půjdete tabulkou konečně nahoru? Po pondělních Benátkách máte tento týden další dva tabulkové sousedy, Kolín a Šumperk.

Na zápasy tento týden po pauze jsem se těšil. A pořád těším. Doufám, že předvedeme dobrý výkon a vrátíme se zpět. Nemusí to být pohledný hokej, potřebujeme udělat výsledky. Víme, o co hrajeme a je jedno, jestli je to doma nebo venku, chceme vyhrát. Přesvědčoval jsem hráče, že to budou těžké zápasy. Říkal jsem jim, že jen my sami si to budeme dělat těžší, záleží jen na nás.