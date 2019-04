V duelech proti Slovákům se poprvé předvedly posily z NHL Jakub Voráček, Radko Gudas či teenager Filip Chytil. Další hokejisté by se měli připojit na dnešním srazu pod Špilberkem (viz infobox), čeká se také na skončení finále extraligy. Masivní změny v kádru už ale podle všeho nelze čekat.

„Nebereme to tak, že jsme si připsali šestou výhru. Je to jen příprava, ve které se vyměnilo skoro celé mužstvo,“ uvedl kouč Říha, který se v sobotu po krátké zdravotní indispozici vrátil na střídačku. A s výkonem svých hráčů byl spokojený. Pochvaloval si hlavně zlepšení v obraně, která v předchozích utkáních s Rakouskem a Německem nepůsobila nejpevněji.

„Takový zápas jsme potřebovali a kluci ho zvládli. Nepouštěli jsme se tolik do útoku, trochu víc jsme si hlídali obranu a učili jsme se ji,“ podotkl po výhře 2:0 reprezentační trenér.

Zaostřeno na obranu

Důraz na spolehlivou defenzivu potvrdil i kapitán Voráček, který se prozatím rozkoukával na širším kluzišti. „Soustředil jsem se spíš na to, abych hrál dobře v obraně. Soupeře jsme k ničemu moc nepouštěli, to je do budoucích zápasů důležité,“ řekla hvězda Philadelhie.

Po víkendu už je jisté, že se do reprezentace nevrátí veterán Tomáš Plekanec, ve Vegas pak neprošel zdravotní prohlídkou Tomáš Nosek. Říha také poslal domů obránce Michala Jordána a Adama Poláška. Čeká se na vývoj 2. kola play-off NHL a také na případné posily z Třince a Liberce. Času ale není nazbyt.

„Mistrovství světa se strašně rychle blíží a bude hodně náročné. My si nemůžeme dovolit někomu dávat čtyři dny prostor a ztratit tak třeba místo v sestavě,“ dodal trenér Říha.