A to platí i o dalších čtvrtfinálových dvojicích. Jak všechny úvodní zápasy vyhráli hosté, v pátek večer se radovali domácí. Třebíč porazila Sokolov 4:2, Jihlava udolala Přerov 1:0 po prodloužení a Litoměřice vyhráli přestřelku s Prostějovem 7:3.

Jak je vidno, góly se v sérii Valachů s Pražany poměrně šetří. V pátek se na ten první čekalo až do 42. minuty, kdy se prosadil Zeman. Snaha o srovnání byla nakonec marná, v poslední minutě pak trefil prázdnou branku při hře bez gólmana Hořanský.

"Měli jsme nějaký plán, jak do utkání vstoupit. Věděli jsme, že to bude úplně jiný mančaft, čekali jsme tenhle nápor, ale bohužel jsme nezareagovali na první třetinu. Díky skvělému výkonu našeho gólmana jsme neobdrželi gól. Ve druhé třetině se to relativně zlepšilo, ale neměli jsme nějaké vyložené šance a já musím jenom říct, že dnešní zápas byl v režii domácího týmu," přiznal slávistický kouč Jiří Veber.

V pražském Edenu se bude hrát v pondělí a úterý.

Vsetín - Slavia 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) Stav série 1:1

Branky: 42. Zeman (Venkrbec), 60. Hořanský (Venkrbec, Jonák). Rozhodčí: Bejček, Tvrdoň – Hanzlík, Vašíček. Vyloučení 4:5. Bez využití. Diváků: 3300.0

Vsetín: J. Málek – Jerofejevs, Ondračka, Smetana, Jenáček, Hryciow, Říha, Buchta – Jonák, Vlach, Rob – Půček, Kucharczyk, Klímek – Berger, Venkrbec, Hořanský – Gago, Pitule, Zeman.

Slavia: Michajlov – Krejčí, Hejda, Barák, Hovorka, Zelingr, Havel, Duda – Doležal, Poletín, Ondráček – Pšenička, Machač, Kružík – Kafka, Knotek, Kern – Všetečka, Vlček, Brož.