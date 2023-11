/VIDEO, FOTOGALERIE/ Praha má od listopadu novou hokejovou halu. Pod názvem SPM Arena vyrostla nedaleko obchodního centra Nové Butovice a od začátku se stala domovem mládežnického týmu HC Smíchov 1913. O slavnostní otevření nového sportoviště se v pondělí postarali zástupci městské části Praha 5, hlavního města Praha i investor výstavby Slavomír Pavlíček a bývalý hokejista Patrik Eliáš.

SPM Arena | Foto: Deník/Radek Cihla

„Musíme to jenom kvitovat. Jsou to projekty pro malé děti, které dělají sport na ledě. Je skvělé, že mají další možnost. Víme, že se pár stadionů zavřelo, tak jsem rád, že teď jsme na pozitivní události, kde se jeden otevírá. Já to mám z domova celkem blízko, takže i z tohohle hlediska jsem rád. Je paráda, že jsou stále lidi, kteří mají vztah k hokeji a chuť vybudovat nové věci,“ potěšilo dvojnásobného vítěze Stanley Cupu Patrika Eliáše.

Právě zavírání stávajících stadionů bylo jedním z hlavních impulsů k vybudování nové haly. Po uzavření zimního stadionu Nikolajka neměly děti z klubu HC Smíchov 1913 kde trénovat a musely dojíždět na další ledové plochy v Praze i mimo ni.

Ničeho nelituju, ohlíží se za kariérou Duba. Čechovi přeje zápas v britské lize

„Je to pohádka se šťastným koncem. Chtěl bych poděkovat všem rodičům, kteří měli iniciativu, i dětem. Pan Pavlíček zachránil náš klub, patří mu obrovský dík,“ nechal se slyšet předseda smíchovského klubu Michal Gandalovič.

Jeho svěřenci tak našli nový domov nedaleko stanice metra Nové Butovice. Tam vyrostla během letošního roku plechová aréna se zázemím pěti šaten, která bude sloužit jak klubu, tak školám, školkám a veřejnosti.

Hokejová Slavia posiluje své sportovní oddělení, novým poradcem klubu je Eliáš

„Je to takový plecháček. Bude to o atmosféře, o tom, že sem budou chodit děcka. To je nejdůležitější. Asi to rychle dostane nějakou přezdívku. Je to z plechu, je tu pořádná zima, ale to by mělo být na zimáku,“ usmíval se Eliáš, který na místní veřejné bruslení někdy sám možná dorazí.

„Už jsme sezonu veřejného bruslení zahájili o víkendu, holky se na to těšily. Máme ještě jeden zimák vyloženě kousíček od domova, takže chodíme tam. Rádi chodíme i ven na hřiště, když jsou udělaná na zimu od různých městských částí. Chodíme rádi, kde je možnost. Tady v okolí, kde bydlí spousta lidí, si to svoje lidi najde,“ vyprávěl.

SPM Aréna - Patrik EliášZdroj: Deník/Radek Cihla

Velkou výhodou provizorního stadionu, který by v budoucnu měla nahradit trvalá hala, je podle Eliáše dobrá dostupnost i blízkost dalších sportovišť.

„U nás v Jersey jsou některé haly hned vedle dálnic a silnic, aby byly dobře dostupné, což tady taky máme. Je to jenom o prostorech. Tady je hned vedle sportovní areál, což je taky výhoda. Je důležité, aby děti nedělaly jen jeden sport, v létě budou moci hrát fotbal. Vím, že se chystaly i projekty na další sportoviště v okolí, tak kdoví, co tady všechno vyroste. Je to jenom dobře,“ chválil bývalý hráč New Jersey Devils.

Veřejnost si může přijít vyzkoušet nový led vždy o víkendu, kdy se po dobu dvou hodin koná veřejné bruslení. Dospělí zaplatí za vstup 150 korun, děti pak o 50 korun méně. Půjčovna bruslí zatím není na místě k dispozici.