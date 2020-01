Sparťanští hokejisté chtějí zpět na vítěznou vlnu

Ještě nikdy v této extraligové sezoně neprohráli víc než dva zápasy v řadě. Přesto mají hokejisté pražské Sparty co zlepšovat. Herně to z jejich strany v posledních kolech nebylo ono: sice vyhrávali, ale na ledě to drhlo. V neděli navíc přišla drsná lekce v podobě domácí porážky 4:8 s Kladnem. Podaří se jim zítra naskočit zpět na vítěznou vlnu? Pražané se v sobotu představí ve Zlíně.

34. kolo Tipsport extraligy: HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav 7. ledna 2020. | Foto: Deník / Martin Vondra