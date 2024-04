Hokejisté pražské Sparty nevyužili ani druhý mečbol a na domácím ledě podlehli Třinci 2:3. Oceláři šli do dvoubrankového vedení už v první části, ale Pražané v poslední vteřině druhého dějství snížili z hole Chlapíka. Když pak hosté v závěrečné třetině znovu odskočili, předvedla Sparta skvělý nápor a nejprve snížila a posléze i srovnala. Třetí gól ale odvolala úspěšná trenérská výzva Třince. Semifinálová série se přesune do Třince za stavu 3:2 na zápasy pro Spartu.

Hokejisté Sparty vyjeli k pátému semifinále bez svého kapitána Michala Řepíka, který vyfasoval dvouzápasový disciplinární trest za sekání z posledního duelu. Na křídle Sobotkovy formace ho proto nahradil Jan Buchtele a do sestavy se poprvé od čtvrtfinále vrátil Kanaďan Stephen Harper.

A právě domácí mohli jako první odskočit do vedení, když už ve třetí minutě zůstal osamocený mezi kruhy Konečný. Ranou z první ale branku netrefil. Následovalo navíc Kempného vyloučení za vyhození puku a Třinec se dostal na koně.

V početní výhodě ještě Nestrašil zahodil obrovskou možnost, když před takřka úplně odkrytou klecí trefil nataženého gólmana Jakuba Kováře. Dlouho ho to však mrzet nemuselo. V 10. minutě se do puku na vrcholu kruhu opřel Marko Daňo a rozvlnil síť. Jen o dvě minuty později navíc poslal na bránu nepříliš povedenou střelu Marian Adámek a sražený puk pomalu doplachtil až za rozhozeného brankáře Sparty.

Hosté si tak přenesli do druhé části dvougólový náskok a po přestávce předváděli stejně jako v předchozích letech precizní defenzivu. Sparťané se proto jen těžko dostávali do soupeřova obranného valu, i když potřebovali útočit.

Pořádně zahrozit se jim ovšem povedlo okolo poloviny třetiny, kdy si Najmanova formace vytvořila velký nápor. Jenže velkou část střel obětavě zablokovali třinečtí hráči a Kousal v největší možnosti z otočky netrefil odkrytý kout klece.

Pražané se tak dočkali až v poslední minutě prostředního dějství. Tři velké šance domácích ještě gólem neskončily, pak ale od modré čáry vypálil Krejčík, Filip Chlapík jeho střelu tečoval a odčaroval kouzlo brankáře Kacetla. Na kostce v tu chvíli svítilo jen 0,9 sekundy do přestávky.

Ve třetí části Pražané dál dobývali soupeřovu branku, ale Oceláři jim ukázali, jak jednoduché je dávat góly. Adam Helewka se uvolnil před brankoviště, položil si Kováře na zem a zasunul puk do opuštěné sítě.

Sparta si posléze vzala oddechový čas a při hře bez gólmana znovu rozdíl snížila. Podruhé v zápase se trefil Chlapík. A jen o chvíli později pražská O2 arena málem spadla radostí. Ze vzruchu před brankovištěm se puk dostal do brány. Sudí po první poradě s videem branku uznali, ale po výzvě Třince svoje rozhodnutí odvolali – Kacetl byl bráněn nedovoleně. Ve zbytku utkání už pak Oceláři náskok uhájili a mohli se radovat, že se série vrátí na jejich led.

„Z naší strany výborná první třetina – aktivní a agresivní. Ve druhé jsme se nechali zatlačit, byli jsme málo aktivní a dostávali jsme se pod tlak. To nebylo dobré. Ve třetí třetině jsme chtěli hrát aktivně, Sparta má ale výborné mužstvo a dokázala nás zatlačit. Musím za bod poděkovat," hodnotil po utkání hostující trenér Zdeněk Moták.

„Gratuluju Třinci k zaslouženému vítězství. Nakonec jsme to udělali trošku zajímavé, ale nevyšlo to. Je to 3:2, stojí to 3:2 a jedeme dál. Je to jednoduché, v tom je hokej krásný," doplnil s úsměvem na tváři sparťanský lodivod Pavel Gross.

HC Sparta Praha – HC Oceláři Třinec 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 40. Chlapík (Krejčík, Vitouch), 58. Chlapík (Horák) – 10. Daňo (Cienciala), 13. Adámek (Dravecký, Hudáček), 57. Helewka (Hrehorčák). Vyloučení: 1:1. Bez využití. Rozhodčí: Hribik, Ondráček – Ondráček, Hynek. Diváků: 14 208. Stav série: 3:2.

HC Sparta Praha: Kovář – Mozík, Kempný, Mikliš, Krejčík, Irving, Němeček, Moravčík – Chlapík, Horák, Vitouch – Forman, Sobotka, Buchtele – Harper, Lajunen, Konečný – Kousal, Najman, Hrabík.

HC Oceláři Třinec: Mazanec – Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, Šenkeřík, Polášek – Hrehorčák, Čacho, Nestrašil – Hudáček, Cienciala, Daňo – Růžička, Helewka, Voženílek – Dravecký, Vrána. Roman.