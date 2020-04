Bezmála čtyři dekády už Sparta čekala na třetí titul. Několikrát nebyla daleko: v roce 1974 – už s nezapomenutelným Jiřím Holečkem v brance – skončila druhá za suverénní Jihlavou. Později byla třikrát třetí a v sezoně 1987/1988 (to už se v Československu hrálo „klasické“ play-off) se dokonce probila do finále proti Košicím.

Konec šedivých osmdesátých let se nesl ve znamení blížících se bouřlivých změn nejen ve společnosti, ale i v holešovické Sportovní hale. Kyselou pachuť zanechala pochybná dopingová aféra i následná emigrace ofenzivního tahouna Davida Volka do zámoří.

Mužstvo pod vedením trenéra Josefa Horešovského (stavějícího na práci svého slovutného předchůdce Pavla Wohla) však postupně nacházelo ideální herní tvář. Veledůležitým dílkem komplikované skládačky byl příchod gólmana Petra Břízy z jihu Čech.

Neobešlo se to přitom bez pár kapek zlé krve. Za Břízu byl totiž do Českých Budějovic vyměněn sparťan tělem i duší Tomáš Jelínek. Bral to jako křivdu a zlost v něm vyprchávala pomalu. „Bylo pro něj těžké se s tím vyrovnat. Později jsem se mu to snažil vysvětlit s tím, že to nebyla moje chyba. Bral to pragmaticky,“ líčil Bříza po letech.

Sparta ovšem z přítomnosti skvělého gólmana profitovala. Náramně se dařilo také elitní útočné formaci ve složení Vladimír Petrovka, Martin Hosták, Jiří Doležal, v play-off zase řádila temperamentní posila z Pardubic Evžen Musil. Křivolaká cestička k titulu se začínala utěšeně rýsovat.

V základní části poslední „komunistické“ sezony skončili Pražané čtvrtí. Ve čtvrtfinále vcelku hladce vyřadili Vítkovice, byť odjezd z Ostravy měl ráz válečného dobrodružství: rozlícení domácí fanoušci rozbili čelní sklo sparťanského autobusu.

V napínavém semifinále pak Sparta narazila na Kladno. V dresu soupeře se střelecky činil jistý Jaromír Jágr, teenager se slibnou budoucností, který ve čtvrtém duelu série vyčaroval hattrick.

Družina kapitána Jana Reindla navíc neseděl ani krátkodobý nucený exil v Edenu (už bylo po „sametu“ a ve Sportovní hale se konala nadšeně sledovaná tenisová exhibice Ivana Lendla). Sparťané přesto vydřeli postup do finále.

V něm na tým z hlavního města čekala Dukla Trenčín a rovněž revolučně rozbouřené česko-slovenské vztahy. To se promítlo i do emotivní série, v níž bylo k vidění víc faulů, zákeřností a hereckých etud než pohledných hokejových momentů.

„Mrzelo nás, jak nám v Trenčíně nadávali do komunistů a jakešovců. Přitom jsme to byli my, kdo se z hokejistů jako první přidali k sametové revoluci,“ popsal v knize „Sparta Praha, srdce naše“ nejproduktivnější hráč vyřazovacích bojů Musil.

Sparta ovšem v zatěžkávací zkoušce nervů obstála: oba duely na Slovensku vyhrála (5:1 a 4:2) a po domácím nezdaru 0:2 rozhodla o svém triumfu ve čtvrtém utkání. Jasnou výhru 7:1 a mistrovské oslavy neodvrátily ani teatrální výstupy trenčínského kapitána Oty Haščáka.

„Je to zvláštní. Když si vezmu, kolik generací hráčů a kolik trenérů se ve Spartě vystřídalo a v kolika případech zůstali jen krůček před cílem? Masopust, Cvach, Havel, Šindelář, Bukač a pak Brdička, Kochta, Šíma či Holeček? Ti zůstali před branami a až nám se to povedlo,“ zamyslel se trenér Horešovský.

Od další sezony nastaly nejen Spartě, ale i celému českému hokeji zcela nové časy. Nejlepší hokejisté se po pádu železné opony rozprchli do zahraničí a na tuzemských ledových kolbištích začal poněkud neurvale panovat divoký kapitalismus devadesátých let…



Mužstvo Sparty v sezoně 1989/1990:

Petr Bříza, Ivo Čapek, Jiří Mašát – Leo Gudas, Jiří Vykoukal, Jaromír Látal, Martin Maškarinec, Pavel Táborský, Jan Reindl, Robert Kostka, Jiří Kročák – Jiří Doležal, Martin Hosták, Vladimír Petrovka, Evžen Musil, Richard Žemlička, Pavel Geffert, Jiří Hlinka, Milan Černý, Pavel Gross, Jan Tlačil, Jaromír Kverka, Martin Rousek, Milan Kastner, Luboš Pázler, Ladislav Svoboda.



Konečné pořadí základní části:

1. HC Dukla Jihlava 44 28 5 11 190:101 61 2. VSŽ Košice 44 25 9 10 189:141 59 3. HC Dukla Trenčín 44 25 3 16 188:176 53 4. Sparta Praha 44 23 7 14 162:120 53 5. TJ Vítkovice 44 20 6 18 156:161 46 6. TJ Gottwaldov/SK Zlín 44 17 10 17 144:153 44 7. Poldi Kladno 44 15 11 18 169:179 41 8. CHZ Litvínov 44 18 3 23 192:205 39 9. Motor České Budějovice 44 15 6 23 146:189 36 10. Škoda Plzeň 44 13 8 23 136:156 34 11. Tesla Pardubice 44 14 4 26 183:216 32 12. Zetor Brno 44 10 10 24 123:181 30



Play-off:

Čtvrtfinále: Sparta Praha – Vítkovice 2:0 na zápasy (2:0, 6:4), Litvínov – Jihlava 2:1, Trenčín – Zlín 2:0, Kladno – Košice 2:0.

Semifinále: Sparta Praha – Kladno 3:2 (5:1, 3:4, 5:2, 2:5, 4:1), Trenčín – Litvínov 3:0.

Finále: Sparta Praha – Trenčín 3:1 (5:1, 4:2, 0:2, 7:1).