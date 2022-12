"Bylo to velmi náročné utkání. My jsme si ho zkazili začátkem a první třetinou. Obecně jsme neměli takovou šťávu jako v minulých zápasech. Musíme se naučit vyhrávat i takové zápasy, kdy náš výkon není úplně ono," přiznal sparťanský útočník David Tomášek.

Domácím pomohl podařený nástup. Kdo by se na Stadion Ivana Hlinky dostavil se zpožděním, udiveně by civěl na ukazatel skóre. Na něm totiž už od osmé minuty svítil díky trefám Kudrny výsledek 2:0! Po změně stran se zase dvakrát prosadil Zygmnut a Severočeši rázem vedli čtyřbrankovým rozdílem…

Stačilo dát hostům jen trochu šanci a bezezbytku toho využili. Slepené góly E. Thorella s Tomáškem znamenaly snížení na 4:2. To ovšem bylo ze strany Sparty vše…

"Ve druhé třetině jsme ještě měli zabrat. Měli jsme jednu přesilovku, kterou jsme proměnili a po pár minutách přišla druhá. Tu jsem měli lépe sehrát a zkusit ji využít. Ve třetí třetině už to bylo složité, byla nějaká další oslabení a Litvínov si konec pohlídal," pokračoval v hodnocení Tomášek.

Definitivní tečku za utkáním pak v samotném závěru udělal Kudrna, který tak zkompletoval hattrick a nadšeně bojující Litvínov slavil cenný skalp.

"I v předešlých zápasech se na nás soupeři chtěli vytáhnout a my jsme museli jít přes hranu. Bylo jasný, že někdy série skončí. Nehrajeme na vítězné série, my jsme potřebovali udělat vítěznou šňůru, abychom se vytáhli nahoru a víme, kde jsme proti Litvínovu chybovali. Máme pár dní pauzu a po reprezentační přestávce budeme nachystaní," má jasno Tomášek. "My jsme sérii výher potřebovali. Je štěstí, že jsme se takhle nakopli a opravdu jsme hráli dobře. Možná jsme si mysleli, že to půjde samo, ale musím nás pochválit. Makali jsme všech devět zápasů nadoraz, což se možná v Litvínově podepsalo. Je na nás, abychom se naučili tohle překonat a poráželi i týmy, které se v zápase cítí lépe," dodal.

HC Verva Litvínov - HC Sparta Praha 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Kudrna (Gut), 8. Kudrna (P. Straka), 24. Zygmunt (D. Zeman, Jurčík), 26. Zygmunt (Havelka), 56. Kudrna (P. Straka) - 27. E. Thorell (Moravčík), 30. Tomášek (E. Thorell, Moravčík). Rozhodčí: Hejduk, Sýkora - Komárek, Hynek. Vyloučení: 7:4, navíc Buchtele (Sparta) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 4125.

Litvínov: Zajíček - D. Zeman, Zile, Strejček, Freibergs, Jaks, Demel, Šalda - P. Straka, M. Sukeľ, Kudrna - P. Zdráhal, Estephan, Š. Stránský - Fronk, Gut, Hlava - Havelka, Jurčík, Zygmunt. Trenér: Mlejnek.

Sparta: Kořenář (26. Jakub Kovář) - M. Jandus, Polášek, Mikliš, Moravčík, Krutil, Němeček - Tomášek, R. Horák, E. Thorell - Buchtele, Sobotka, Konečný - Simon, D. Vitouch, Dvořáček - Safin, G. Thorell, M. Vitouch. Trenéři: Hořava a Wallson.

