Sparťan Hlaváč pomáhá Slavii: Pár kamarádů si dělá srandu

Přestup mezi úhlavními rivaly? V hokeji záležitost, která nechává fanoušky téměř v klidu. Když na začátku roku 2016 přestoupil ze Sparty do Slavie fotbalový záložník Josef Hušbauer, odchovanec Letenských, který byl výrazně podepsán i pod jejím posledním mistrovským titulem, propukly na obou stranách barikády vášně. To před pár dny se přesunul do hokejové Slavie sparťanský odchovanec a jedna z největších postav klubu za posledních 25 let, Jan Hlaváč, a nikdo si toho vlastně nevšiml.

Útočníci pražské Sparty (zleva) Daniel Přibyl, Lukáš Klimek a Jan Hlaváč se radovali z gólu proti Mladé Boleslavi. | Foto: ČTK/Roman Vondrouš