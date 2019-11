Kdyby vedla tentokrát Sparta v první třetině 5:0, nikdy by nemohl nic namítat. Na kladenskou bránu se valila jedna ohromná šance za druhou, ale brankář Godla chytal famózně. Sparta sice nakonec jeden gól dala, když ex-kladenský Dvořáček hned po buly trefil Růžičkovu nabídku, ale nakonec splakala za své promarněné šance, když Machač změřil Machovskému teplotu a vyrovnal. „V první třetině byla Sparta jasně lepší a my měli ohromné štěstí, že jsme drželi remízový stav,“ přiznal domácí trenér David Čermák, jehož tým se ale po přestávce zlepšil.

Začal hodně aktivně a Zelingr po tlaku svým prvním extraligovým gólem v kariéře poslal outsidera do vedení. Zápas chytil velkou šťávu i poté, co rozhodčí pustil zákrok Poláška na Jágra, pro něhož tím zápas skončil. "Nevím, co s ním je. Každopádně místo něj naskočil junior Filip a Jarda hodně chyběl. Musíme se s tím ale srovnat," řekl David Čermák s tím, že podrobnosti Jágrova zranění nezná.

Emoce hořely chvíli poté, to se do sebe pěstmi pustili Nash a sparťanský bijec Forman. Z defenzivy se vymanil, ale nakonec skončil pod Kanaďanem a pak oba nadlouho na trestné lavici.



Jakoby to Spartu nakoplo a v přesilovce Košťálek prostřelil od modré Godlu.

Dlouho se zdálo, že gradující bitva dospěje do prodloužení. Kladno srovnalo obranu a bylo možná blíž rozhodnutí, hlavně při břevně Strnada. Čtyři minuty před koncem však rozjelo svoje svaly 120 kilo živé váhy sparťanského obránce Milana Jurčiny. Jeho bombu navíc Godla neviděl přes bráncího Zelingra a Sparta slavila jedenáctý triumf venku v řadě. I se štěstím, protože Zikmund trefil další břevno. Naopak při power play domácí vše jistil rychlík Rousek do prázdné brány.

Rytíři Kladno – Sparta Praha 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 16. Machač (O´Donnell, Bílek), 26. Zelingr (T. Kaut) – 3. Dvořáček (V. Růžička), 33. Košťálek (Polášek, Rousek), 56. Jurčina (Buchtele), 60. Rousek (Tomášek). Rozhodčí: Jeřábek, Pešina – Pešek, Malý. Vyloučení: 5:5, využití: 0:1. Diváků: 5200 (vyprodáno).

Kladno: Godla – Nash, Austin, Romančík, Kehar, Barinka, Zelingr – Jágr, Stach, Zikmund – Bílek, Machač, O'Donnell – Strnad, Melka, Redlich – Jelínek, T. Kaut, Hajný – Filip.

Sparta: Machovský – Tomáš Dvořák, Jurčina, Kalina, Blain, Polášek, Košťálek, Piskáček – Kudrna, Sukeľ, Říčka – Smejkal, Tomášek, Rousek – Buchtele, Pech, Forman – Vitouch, V. Růžička, Dvořáček.