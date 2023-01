Hokejisté Sparty pak vyjeli na ledovou plochu ve speciálních dresech připomínajících hasičské uniformy a vyslechli si hymnu v podání Hudby Hradní stráže a Policie České republiky.

Dresy s reflexními prvky pokřtili na ledové ploše přímo ideálně. Už v neděli v nich porazili Mladou Boleslav 4:1 a ve středu pak přidali ubojované vítězství 3:2 nad Litvínovem.

„Neviděl jsem nikoho v republice, kdo by to dělal takhle dobře, jako to děláme my. Jsem za to rád, jsem rád, že můžu být součástí téhle velikánské akce. Vždycky je to výjimečné. Je to na dobré účely, chodí hodně diváků a jsou to dobré zápasy. Užil jsem si to a myslím, že i celý tým,“ vyjádřil se k letošnímu ročníku akce Sparta vzdává hold kapitán Michal Řepík.

Jeho spokojenost byla na místě. Pořádně se rozjela sbírka na Donio.cz, ze které si fanoušci mohli odnést zajímavé zážitky i hokejové artefakty, i internetová aukce hraných dresů. V té byl největší zájem o uniformu Adama Poláška, která se vyšplhala na 21 500 korun. V pozápasové živé aukci pak padaly ještě vyšší částky. Dres Miroslava Formana vynesl 110 tisíc a parádní brankářská výstroj Jakuba Kováře dokonce 300 tisíc.

„Finální výtěžek činí 1 569 092 korun. Moc děkujeme všem, kteří se rozhodli přispět na dobrou věc. Ať už prostřednictvím serveru Donio.cz, či dražbou v aukcích. Každý rok se nám daří finální částku zvyšovat a bude to naším cílem i pro příští patnáctý ročník,“ prohlásila generální manažerka Sparty Barbora Snopková Haberová.

Pokud bude pražský klub pokračovat v podobně dobré práci, finální částku se mu určitě povede zase zvýšit. Podobná akce s tak dlouhou tradicí přece jenom nemá v Česku obdoby.

Když pak potemnělá O2 arena tleská hrdinům všedních dní a na jejich počest svítí náramky a mobily, jde hokej poněkud stranou. Pokud dokáže sport podobným způsobem pomáhat a podporovat, je to jen a jen dobře.

