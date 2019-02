Praha /FOTOGALERIE/ - Hokejisté pražské Sparty porazili v předehrávce 36. kola extraligy Třinec 4:3 a po čtvrté výhře z posledních pěti duelů se posunuli na druhé místo o bod před Plzeň. V čase 59:21 rozhodl druhou trefou v utkání slovinský útočník Robert Sabolič. Desátý Třinec prohrál čtvrtý z posledních pěti duelů a získal v nich jen dva body.

Sparta - Třinec: Vladimír Eminger a Radoslav Tybor | Foto: ČTK/Vít Šimánek

Spartě chyběl nově útočník Pech, Třinec se musel znovu obejít bez Polanského. Do první šance se dostal ve třetí minutě hostující Růžička, který nastoupil poprvé po třízápasovém disciplinárním trestu. Na druhé straně se ocitl sám před Hrubcem Hamilton, ale také neuspěl.

Sparťanský gólman Pöpperle i Hrubec kryli i další střelecké pokusy. Oceláři se ubránili při vyloučení Sýkory, který pak ve 13. minutě zkusil překvapit Pöpperleho fintou zpoza branky s pukem na čepeli. V 17. minutě se Oceláři radovali, když kombinaci po přihrávce Draveckého zakončil blafákem mezi betony Žejdl.

V úvodu druhého dějství zahrozil Růžička, ale ve 27. minutě skórovala Sparta. Klimek našel před brankou Saboliče a slovinský kanonýr překonal Hrubce blafákem do bekhendu. Při Rothově trestu byl blízko obratu Přibyl, ale nestihl zasunout puk do branky. Při Emingerově vyloučení měl na straně hostů dvě možnosti Sýkora.

Konec dvanáctizápasového gólového půstu

V 35. minutě se znovu dočkali Pražané, když bleskově za tři vteřiny využil přesilovku při Noskově pobytu na trestné lavici střelou z mezikruží kapitán Netík, který se trefil poprvé od 22. listopadu.

„Byla to samozřejmě úleva. Bohužel se potýkám s takovou zvláštní sezonou. Byl jsem zraněný, pak jsem netrefoval prázdný brány. Ale ty zápasy jsme vyhrávali, takže o to to bylo snadnější, že tým moje góly tolik nepotřeboval. Vždycky jde o to zápas vyhrát. Dneska to tam Sabo fláknul chvíli před koncem. Zaplaťpánbůh jsme vyhráli," řekl Tomáš Netík, který ukončil dvanáctizápasový gólový půst.

Za 96 vteřin zvýšil bombou od modré čáry k pravé tyči Polášek. Třinec mohl odpovědět při Švrčkově vyloučení, kdy Dravecký zakončoval zpoza branky, ale za Pöpperleho zaskočil Hrbas a zachránil situaci těšně před brankovou čárou. Početní výhodu ale nakonec využil střelou od modré čáry Roth, který se dočkal první trefy po říjnovém návratu do Třince z Novosibirsku.

Třinec potřetí za sebou vyšel naprázdno

V úvodu třetí třetiny měli možnosti Sabolič a Dragoun, ale Hrubec držel hosty ve hře. Sparta se ubránila při trestu Buchteleho, který pak mohl udeřit ve 48. minutě, ale Hrubec byl na místě. Vzápětí mu po Netíkově zakončení pomohla tyč.

Další možnost měl Buchtele, který šel ale vzápětí pykat za podražení a po Noskově střele dorážkou do prázdné branky vyrovnal druhým gólem v utkání Žejdl. Třinec se snažil o obrat, ale 39 sekund před koncem rozhodl po Hamiltonově přihrávce z mezikruží Sabolič.

Třinec tak potřetí za sebou vyšel naprázdno a stejně jako v Litvínově a s Kometou Brno prohrál o gól. „My jsme z těch tří zápasů měli získat minimálně čtyři pět bodů a máme prd. Myslím, že jsme jim dneska darovali góly úplně zbytečně po našich chybách," řekl třinecký útočník Ján Sýkora.

Kouč Jiří Dopita ale věří, že při podobných výkonech jako tentokrát se špatná série zlomí. „Nějakou chvilku jsem hokej hrál, tak vím, že to pro kluky není jednoduché. V těch zápasech, které jsme teď prohráli, jsme nebyli horší. Kluci musí zůstat na pozitivní vlně, aby se nachystali na další zápas. A věřili tomu, že se to otočí," dodal Dopita.

Sparta Praha - Oceláři Třinec 4:3

Branky a nahrávky: 27. Sabolič (Klimek, J. Mikuš), 35. Netík (Přibyl), 36. Polášek (Kumstát), 60. Sabolič (Hamilton, J. Mikuš) - 17. Žejdl (Dravecký, Irgl), 39. Roth (Klesla, Kopecký), 51. Žejdl (Nosek, Dravecký). Rozhodčí: Polák, Hejduk - Komárek, Špůr. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:2. Diváci: 4517. Třetiny: 0:1, 3:1, 1:1.

Sparta: Pöpperle - Eminger, Polášek, Čajkovský, Švrček, Hrbas, J. Mikuš, Kalina - Forman, Přibyl, Buchtele - Hamilton, Klimek, Sabolič - Netík, Černoch, Kumstát - M. Procházka, Dragoun, A. Kudrna. Trenéři: Jandač a Moták.

Třinec: Hrubec - Nosek, Linhart, Roth, Klesla, Slovák, M. Doudera - Irgl, Žejdl, Dravecký - J. Sýkora, Kopecký, Tybor - Chmielewski, Plíhal, Adamský - Marek Růžička, Rufer, R. Meidl. Trenéři: Dopita a Mucha.