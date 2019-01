Praha - Pražské týmy se vydaly na sever Moravy. Sparta vyplenila Třinec, Slavia po nejhorším výkonu v sezoně odjíždí z Vítkovic z debaklem 1:7.

Hokejisté Slavie podlehli Vítkovicím vysoko 1:7. | Foto: ČTK

Hokejisté Sparty nedovolili v posledním utkání před reprezentační přestávkou, aby opět narostla jejich ztráta na postupovou desítku do vyřazovacích bojů.



Ve 31. kole extraligy zvítězili Pražané na ledě vedoucího týmu soutěže Třince 5:1.



O prvních bodech ve vzájemných zápasech v tomto ročníku rozhodli v prostřední části, kdy se v rozmezí 32. až 38. minuty postupně trefili Radek Smoleňák, Lukáš Luňák a Tomáš Kůrka. Sparta vyhrála venku za tři body teprve podruhé v sezoně.

Vítkovice rozdrtily Slavii 7:1 a před reprezentační přestávkou se vyšvihli opět do čela soutěže.



Domácí měli celý zápas jasně v moci: čtyři góly nastříleli z přesilovek, dvakrát se trefil Viktor Ujčík, jehož řada dnes pražského soupeře srazila čtyřmi zásahy. Vítkovice nad Slavií vyhrály i třetí vzájemný souboj sezony.

Vítkovice - Slavia 7:1 (2:0, 3:1, 2:0)

„Dneska jsme byli nedůstojným soupeřem domácích, kteří nás předčili ve všech hokejových činnostech. Od samého začátku nebylo nejmenších pochyb o tom, kdo bude brát tři body,“ řekl slavistický asistent Jiří Čelanský.



Od úvodu byl patrné, kdo je pánem na ledě. Vítkovičtí začali s velkým elánem a do dvoubrankového vedení se dostali díky skvěle sehraným přesilovkám. Hosté sice Mickou snížili, ale Vítkovice přidaly během deseti minut i díky proměněnému trestnému střílení Tomase další tři branky, což hosté neunesli.



Ve 39. minutě nevybíravě krosčekoval Vašíček domácího Klimka u mantinelu a strhla se mela. S odplatou přispěchal za robustním slávistickým obráncem Vrána a začali padat rány.



„To byl ode mě jasný faul, věděl jsem, že ho už nebudu mít. Jak se ke mně přiblížil, tak jsem ho srazil. Potom se na mě přes celou šířku rozjel Vrána chtěl tam něco zkoušet, tak už mi bouchly nervy,“ přiznal Jiří Vašíček.



„Vyloženě jsem to nezačal já. Už minulé střídání byl Vašíček trochu nervózní, asi mu vadilo to skóre. Projížděl jsem kolem něco a bylo vidět, že chce něco začít a já se toho hned chytnu. Bohužel jsem si chytl špatného hráče, je totiž hodně silný, takže jsem to odehrál tak, že jsem tam byl,“ usmíval se autor vítězné branky Petr Vrána.



„Odešel jsem do šatny. Čekal jsem totiž trest do konce zápasu. Někdo nás pak zavolal zpět. Už jsme seděli, odpočívali v kabině. Pavel (Trnka) byl o něco pomalejší, jestli byl vysvlečený nevím, ale taky později přišel na střídačku,“ pokračoval Vrána.



Z celé strkanice nakonec vyšel nejhůř Vašíček, který putoval jako jediný předčasně pod sprchy.



„Jediný jsem dostal pět minut a do konce. Přitom bych předpokládal, že dostane i soupeř stejný trest. Prali se tam i další, rukavic tam leželo na ledě více. Takhle budu zbytečně stát. Mrzí mě, že se neměří všem stejným metrem,“ zlobil se Vašíček.



Závěr proměnili domácí v exhibici. „Skvěle jsme se na utkání připravili, hráli jsme s elánem a napravili to, co jsme si tady pokazili s Budějovicemi. Byli jsme efektivní v přesilových hrách, výborně odbránili oslabení, skvěle bruslili, hráli aktivně. To vše stálo za tím, že jsme brali tři body. Před pauzou vyhrát je vždy hodně dobré,“ radoval se trenér Vítkovic Mojmír Trličík.



Branky a nahrávky: 14. Pohl (Trnka, Vrána), 18. Vrána (Punčochář, Pohl), 30. Szturc (Tomas), 33. Ujčík, 39. Tomas z tr. střílení, 53. Ujčík (Barinka), 59. Huna (Barinka, Malík) - 27. Micka (P. Jelínek). Rozhodčí: Hodek, Hribik - Bláha, Kostka. Vyloučení: 8:12, navíc Vašíček 5 min. a do konce utkání, Kadlec (oba Slavia) do konce utkání. Využití: 4:0. Diváci: 3340.



Vítkovice: Málek - Punčochář, Barinka, Ovačík, Trnka, Malík, Voráček, Rehák - Huna, Burger, Strapáč - Svačina, Húževka, J. Sýkora - Pohl, Vrána, Klimek - Szturc, Ujčík, Tomas. Trenéři: Trličík a Moták.

Slavia: M. Kopřiva (41. Furch) - Kadlec, Špelda, Roth, Žižka, Kuboš, Vašíček, Kolařík - Pospíšil, V. Růžička ml., Vondrka - T. Svoboda, Benda, Tomica - Krenželok, P. Jelínek, Doležal - Micka, Sklenář, Poletín. Trenéři: V. Růžička st. a Čelanský.

Třinec - Sparta 1:5 (0:0, 0:3, 1:2)

Sparta jela do třinecké arény se špatnou formou, ale zápas rozhodně nevypadal jako souboj extraligového lídra s trápícím se týmem. Hosté hráli od začátku důrazně, útočně a i domácí, střelecky nejproduktivnější tým soutěže, se v útočení nenechávali zahanbit.



Gólů se diváci v první polovině zápasu nedočkali, ale poté se spustil sparťanský uragán. Mezi 32. a 38. minutou se za záda třineckého Hamerlíka postupně trefili Smoleňák, Luňák, Kůrka a z bezbrankového stavu najednou bylo vedení Sparty 3:0.



Třinečtí Oceláři z toho byli pořádně v šoku, ale do třetí části nastoupili hodně aktivně. Dlouho se ovšem nedokázali střelecky prosadit a protože museli útočit, sparťané měli možnost podnikat výpady do otevřené obrany.



Domácí vrátil zpět do zápasu Polanský, který deset minut před koncem snížil na rozdíl dvou gólů. To ovšem bylo ze strany Třince vše, další šance už nevyužil, neprosadil se ani nejlepší extraligový střelec Růžička a když domácí zkusili hru bez gólmana, pojistil výhru Sparty do prázdné branky Ton a pár vteřin před koncem pak pečetil na konečných 1:5 Smoleňák.



„Věděli jsme, že hrajeme s nejlepším mužstvem extraligy, navíc jsme v situaci, kdy je každý bod důležitý. Byli jsme většinu utkání pod tlakem, ale skvělý Pöpperle nás podržel. Pak se chytli i další hráči a podpořili ho v tom. Jsme rádi, že jsme získali tři body,“ neskrýval po utkání nadšení sparťanský kouč Miloslav Hořava.

Branky a nahrávky: 49. Polanský (Polák, Peterek) - 32. Smoleňák (Gulaši, Kůrka), 34. Luňák (Y. Treille), 38. Kůrka (Kafka, D. Výborný), 59. Ton, 60. Smoleňák (Broš). Rozhodčí: Ország, Müllner (oba SR) - Prchal, Kis. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 3604.



Třinec: Hamerlík - Seman, Zíb, Hudec, Lojek, Richter, Vágner - D. Květoň, Kohn, M. Růžička - Varaďa, Bonk, V. Polák - McGregor, Peterek, Adamský - Mičulka, Polanský, Hrňa. Trenéři: Marek a B. Kopřiva.

Sparta: Pöpperle - Vykoukal, Gulaši, Philipp, Jan Hanzlík, Macholda, O'Brien - Kůrka, D. Výborný, Kafka - Ton, Koreis, Hromas - Y. Treille, Broš, Luňák - Bartánus, Karpov, Smoleňák. Trenéři: M. Hořava st. a Rulík.