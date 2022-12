"Těšíme se všichni. Je to veliký turnaj. Ještě jsem na Spengleru nehrál, ale slyšel jsem jenom chválu. Budeme hrát proti výborným mančaftům, navíc na horách, což by nám mohlo pomoci do zbytku sezony. Když hrál Spengler Třinec, hodně jim pomohl. Věřím, že nás vystřelí ještě výš," řekl pro klubové stránky kapitán Michal Řepík.