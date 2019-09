Hned první souboj extraligové sezony nabídl prakticky vše, co nabídnout mohl. A proměnil se v obrovskou bitvu. Už ve druhé minutě využil Řepík po pouhých 11 vteřinách přesilovku, když za Frodlova záda usměrnil Poláškův pokus. Jenže v páté minutě vyrovnal Rob a v dalších šancích hostů se několikrát vyznamenal Machovský. Vychytal opět Roba a dvakrát Budíka.

Ve 13. minutě zakončoval zblízka Kvapil, ale neuspěl. A Plzeňští trestali. Nejprve načal osobní střelecký účet nejlepší kanonýr minulé sezony Gulaš a přesně o 100 sekund později dal třetí gól hostů Straka. Indiáni hráli vzápětí ještě přesilovku, kterou ale nevyužili.

Druhá třetina začala svižně. V čase 20:38 došlo na premiéru trenérské výzvy, která byla v extralize nově zavedena. Sáhl k ní hostující kouč Ladislav Čihák, jenž reklamoval při zásahu Smejkala nedovolené bránění brankáři. Jenže neuspěl, ztratil tak oddechový čas a Sparta slavila snížení. Už o 17 sekund později navíc vyrovnal Řepík.

Na ledě výrazně přibylo nervozity. Nejprve si vyměnili pěstmi názory Forman s Kantnerem a Polášek s Vlachem, ve 32. minutě pak Houdkův krosček nastartoval hromadnou bitku, při níž se pralo pět dvojiček a v klinči nebyli tak jen gólmani. Houdek dostal trest do konce zápasu a při pouhých 20 odehraných vteřinách nastřádal celkem 39 trestných minut. Přesilovku pak navíc využil Košťálek a o chvilku později zvýšil Říčka už na 5:3.

Už po devíti sekundách třetího dějství byl na konci parádní akce Dočekal a zdálo se být rozhodnuto. Ve 44. minutě ale pozvedl plzeňský prapor Gulaš po souhře s parťákem Mertlem a zase bylo o co hrát. Západočeši vycítili šanci a šli si za ní, jenže chvilky náporu, kdy sparťany svírali před Machovským, v další gól dlouho nepřetavili.

Na konci 53. minuty neuspěl tváří v tvář Straka proti Machovskému, ve vlastním oslabení zakončil mimo. Pak ale musela do čtyř Sparta a Mertl snížil na rozdíl jediného gólu. V 57. minutě ujel Němec a s koncovkou si skvěle poradil - 6:6. Rozhodnout mohl chvilku nato Řepík, situaci ale zachránil blokem klečící Kodýtek.

V prodloužení vychytal Frodl Ďalogovo sólo. Když už se začalo schylovat k nájezdům, odmítl je povedenou ranou z kruhu Košťálek.

Hlasy trenérů po utkání

Uwe Krupp (Sparta): "Byl to poněkud bláznivý zápas. V první třetině předvedla Plzeň několik výborných věcí. Bylo patrné, že jsou i díky zápasům v Lize mistrů připraveni na soutěžní zápas. Tam byli silnější než my, ale ve druhé třetině jsme se zlepšili a přeřadili na další stupeň. Celkově byly v zápase na obou stranách opravdu výborné momenty, ale také strašné chyby. Byl z toho výsledek 6:6, v prodloužení či nájezdech už hraje svou roli i štěstí. My jsme využili chybičky soupeře a máme dva body. Byl to skvělý zápas pro diváky, ale z pohledu trenéra musím říct, že zítra máme co rozebírat."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Byl to divoký zápas. První třetina byla pro nás, druhá byla z naší strany katastrofou. Špatný start do třetiny, v první minutě dva inkasované góly, to se nesmí stát… Sparta odskočila a byla na koni, my jsme udělali pár chyb a góly jsme jim darovali. Ve třetí třetině jsme se ale zase vrátili do hry, Sparta se snažila výsledek bránit, ale věděli jsme, že tým má charakter, což dnes znova dokázal. Vrátili jsme se do utkání, pak bohužel přišla chybička v prodloužení, ale s ohledem na vývoj zápasu je pro nás bod dobrý. Za třetí třetinu musím hráče pochválit."

HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň 7:6 v prodl. (1:3, 4:0, 1:3 - 1:0)

Branky a nahrávky: 2. Řepík (Polášek, V. Růžička ml.), 21. Smejkal, 21. Řepík (Kvapil, Kalina), 35. Košťálek (Pech, Polášek), 38. Říčka (Smejkal, Sukeľ), 41. Dočekal (Smejkal, Košťálek), 65. Košťálek (Forman) - 5. Rob (Gulaš, Mertl), 15. Gulaš (Pulpán, Mertl), 16. P. Straka (Eberle), 44. Gulaš (Mertl), 55. Mertl (Gulaš, Pour), 57. V. Němec (Budík, Čerešňák). Rozhodčí: Jeřábek, Hejduk - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 11:10, navíc Forman, Piskáček oba 10 min. - Houdek 5 min., 10 min. a do konce utkání. Využití: 3:1. Diváci: 8632.

Sestavy:

Sparta: Machovský - Polášek, Piskáček, Ďaloga, T. Pavelka, Blain, Kalina, Košťálek - Smejkal, Černoch, Dočekal - Řepík, V. Růžička ml., Kvapil - Forman, Pech, A. Kudrna - Rousek, Sukeľ, Říčka. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.

Plzeň: D. Frodl - Čerešňák, Pulpán, Kaňák, Moravčík, Vráblík, Budík, od 21. navíc Houdek - Gulaš, Mertl, Pour - Kantner, Roman Vlach, V. Němec - Rob, Kolda, Indrák - Kodýtek, Eberle, P. Straka - Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a J. Špaček.