Vypadalo to, že na šňůru úspěchů navléknou i sedmý korálek, protože v posledním utkání před vánočními svátky vedli v Karlových Varech ještě ve 45. minutě 4:0, ale nakonec nevídaným finišem Západočechů padli v prodloužení. Je tedy na čase po Vánocích odstartovat novou sérii. A desáté Vítkovice by pro Pražany, aktuálně druhé v tabulce, mohly být ideálním protivníkem.

„Něco podobného se nám stalo v průběhu sezony právě na ledě Vítkovic, musíme si dát pozor. Tam jsme vedli ještě ve třetí třetině 3:0 a prohráli stejným výsledkem, 4:5 po prodloužení,“ upozorňuje sparťanský útočník David Tomášek.

Ten dal ve zmiňovaném zápase ve Varech dvě branky, ale nakonec to nestačilo. „Nevím, co se stalo. Asi jsme už možná byli na večeři, nebo v autobuse na cestě zpátky domů,“ vzpomíná na pět dnů starý zápas, na nějž se ovšem budou všichni snažit co nejrychleji zapomenout. „Tohle se nám v příštích zápasech už nesmí stávat. Všichni máme společně na čem pracovat. S trenéry jsme vše rozebrali, podívali se na to, co jsme dělali špatně a věřím, že to rychle odčiníme a vrátíme se zpět na vítěznou vlnu,“ přeje si čtyřiadvacetiletý útočník, který v letošní sezoně nasbíral ve 23 zápasech 17 bodů za 5 gólů a 12 asistencí.