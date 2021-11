"Měli jsme šance dostat se do vedení, ale nebyli jsme důslední. Třetí gól to pak rozhodl," komentoval zápas kouč Sparty Josef Jandač. "Chyběla nám síla. Je vidět, že v tom nabitém programu nám teď nejdou nohy. Snaha je, ale máme momentálně prázdno," pokračoval.

V první části se Pražané rozjížděli pomaleji a těsně před odchodem do šaten je potrestal domácí Bernovský. Po přestávce ale zvýšili aktivitu a dočkali se vyrovnání Sobotkou. Místo nástupu do tlaku ale po pouhých 26 vteřinách opět inkasovali, když se prosadil Solovjov. Sparťané dokázali srovnat ještě do druhé sirény, když se prosadil Pavelka.

Potřetí se to ale už nepovedlo. Na trefu Krenželoka ze 47. minuty už Pražané, i přes tlak a šance nezareagovali.

Pro Vítkovice šlo o první výhru po čtyřech porážkách v řadě. Sparta naopak odehrála sedmý extraligový zápas za sebou na ledě soupeře.

"Na to se ale nemůžeme koukat a vymlouvat. Je to dané, věděli jsme to dopředu. Potřebujeme uzdravit některé hráče. Kdybychom měli trochu více štěstí, mohli jsme jít do vedení a mít šanci na vítězství, ale momentálně nemáme formu, která souvisí s tou silou, co nám teď chybí," dodal Jandač.

HC Vítkovice Ridera - HC Sparta Praha 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 18. Bernovský (Lednický, Chlán), 27. Solovjov (Chlán), 47. Krenželok (Lakatoš, Hruška) - 27. Sobotka (Kaše, Pavelka), 36. Pavelka (Dvořáček, Vitouch). Rozhodčí: Jeřábek, Veselý - Bohuněk, Gerát. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 4225.

Vítkovice: Stezka - Polák, Solovjov, Stehlík, Galvinš, Kovář, Koch - Lakatoš, Hruška, Krenželok - Kalus, Dej, Bondra - Fridrich, Marosz, Bukarts - Lednický, Chlán, Bernovský. Trenér: Holaň.

Sparta: Salák - Pogorišnyj, Matuškin, Moravčík, Mikliš, Polášek, Pavelka, Jeřábek - Chlapík, Sobotka, Kaše - Řepík, Horák, Thorell - Dvořáček, Vitouch, Strnad - Konečný, Doležal, Jandus. Trenéři: Hořava a Jandač.