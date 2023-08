Sparta v přípravě neprohrává. Ve středu ji čeká odveta s Eisbären Berlín

"Utkání mělo parametry ligové soutěže. Když se utkají dva kluby z různé země, většinou se chtějí vzájemně vytáhnout. Teď se to jenom potvrdilo. Utkání mělo skvělou úroveň, věřím, že v odvetě tomu nebude jinak," přeje si sparťanský útočník Roman Horák, autor vítězného nájezdu při utkání v Berlíně.

Sparta tam už po čtvrt hodině hry prohrávala 0:2, ale ještě do konce druhé části dokázala výsledek po gólech Kousala, Buchteleho a Krejčíka otočit. Domácí srovnali sedm minut před koncem a zápas šel do prodloužení. V něm se neprosadil nikdo, v nájezdech pak jako jediný ze všech zmiňovaný Horák.

"Nejely nám nohy, ale situace se pak trošku otočila. Gólman nás podržel. Druhá třetina byla z naší strany docela slušná. Ve třetí třetině jsme si bohužel nechali dát hloupý gól, to se občas stává, ale v nájezdech jsme byli šťastnější," vrací se Horák k víkendovému zápasu.

A už se těší na ten dnešní… "Musíme se podívat na video, řekneme si, co bylo dobré a co pro změnu udělat lépe. Musíme hlavně bruslit, být agresivní a tlačit se směrem do branky," odkrývá plány, které Pražanům naordinují trenéři Gross s Hořavou.

Jejich svěřenci vyyhráli všech pět přípravných zápasů a kromě toho s Eisbären je čeká ještě generálka v pátek 8. září na domácím ledě s Libercem.

"Utíká to rychle. Sezona se blíží. Musíme pořádně trénovat, abychom byli patnáctého září připraveni na start domácí soutěže," dodává Roman Horák.

