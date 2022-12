„Z pohledu brankáře mám z naší hry velmi dobrý pocit. Když vidím, že hráči blokují střely a dělají všechno pro to, aby naše branka nebyla v ohrožení, moje práce je o to snazší,“ vyprávěl čtyřiatřicetiletý gólman po posledním utkání.

Není divu, že je spokojený. Sparta pod Hořavou šlape a z předposledního místa tabulky se vyhoupla až na čtvrté místo. „Je to úplně jiným přístupem. Přišel nějaký impuls, ale je to hlavně také tím, s jakým cílem chodíme na tréninky. Věci děláme tak, abychom si vítězství zasloužili,“ popsal bývalý reprezentační brankář.

Narozeninová výhra! Sparta vyhrála v Liberci jediným gólem Dvořáčka

Právě on i jeho mladší kolega Josef Kořenář mají na zlepšených výkonech týmu zásadní podíl. Vždyť za posledních sedm utkání inkasovala Sparta pouze šest branek a hned dvakrát odcházel Kovář ze zápasu stoprocentní. Jen jednou v tomto období se navíc stalo, že by Pražané dostali víc než jednu branku v utkání. To, když v Brně inkasoval Kořenář dvakrát. I tak ale Sparta zvítězila 6:2.

A Kovářovy statistiky, které do trenérské obměny nebyly nijak oslnivé, rázem vyletěly nahoru. Zkušený brankář zastavil pod Hořavovým vedením 119 střel, které na něj mířily, a za svá záda pustil pouhé tři puky. To dává naprosto famózní úspěšnost 97,54 %! Kořenář se pak vyhoupl na silně nadprůměrných 93,02 %.

Čím to, že mužstvo vstalo z popela jako bájný fénix? „To je samozřejmě dobrá otázka, ale těžko říct. Nevím. Teď běží sezona, soustředíme se pouze na zápasy a na své výkony. Hlavní rozdíl je ale v nasazení, odhodlání a přístupu. I kdybychom měli v týmu dvacet Ovečkinů a měli špatný přístup, nevyhrajeme nic. Musíme odvést tu nejlepší práci. Pak se ukáže, jestli máš dobrého útočníka, který dá gól, nebo obránce, který dokáže pořádně bránit. To my předvádíme, a proto teď vyhráváme,“ uvedl Kovář.

Léčba staronovým trenérem zafungovala. Sparta pod Hořavou ještě neprohrála

Právě jemu může Sparta děkovat zejména za dvě vítězství. Jak doma proti Třinci, tak v Liberci totiž vyhrála nejtěsnějším možným rozdílem 1:0. I to dokazuje aktuální pohodu a sílu týmu.

„Ze začátku utkání jsem neměl moc práce, ale ve druhé třetině soupeř zahrozil ve svých přesilových hrách. Vlach nastřelil tyčku, když střílel přes našeho obránce. Pak jeli trestné střílení, které skončilo pro nás dobře. V závěru jsme si sáhli na dno a vůlí a bojovností jsme dovedli utkání do vítězného konce,“ ohlédl se Kovář za střetnutím s Bílými Tygry.

Sparta každopádně nezastavuje a v tabulce míří ještě výš. Čtvrtou Olomouc má nadohled a chybí ji na ní už jen čtyři body. Dohnat vedoucí duo už bude ale větší oříšek. Vítkovice mají před celkem z hlavního města náskok 14 a Pardubice dokonce 15 bodů.

Krajská liga: Černošice se dotáhly na Rakovník, uspěly i Poděbrady a Hvězda