Hokejová Sparta vstupovala do mezinárodního Spengler Cupu jako jeden z outsiderů. Rychle ale tuto roli odhodila a sebevědomě došla až do semifinále. Pražané nejprve udolali výběr Kanady 3:2 a následně naprosto deklasovali i domácí Davos. Tomu nasázeli devět branek a zvítězili 9:2!

„Nevím, jestli jsme po tomhle výsledku pořád outsideři. Bereme to ale všechno s pokorou, soustředíme se jen na sebe a poctivě pracujeme,“ komentoval pro klubový web zkušený obránce Michal Kempný.

Právě on byl jednou z výrazných postav druhého sparťanského vítězství. Kempný, který se vrátil do Česka v průběhu sezony ze zámoří, totiž naskočil do utkání poprvé od 9. prosince, kdy ho zastavily zdravotní problémy. Výpadek na něm však nebyl ani v nejmenším znát. Vítěz Stanley Cupu z roku 2018 vstřelil dva góly a k nim přidal ještě další dvě asistence.

„Pro mě nejsou důležité body, ale to, že jsme odehráli velmi kvalitní utkání, což potvrdil i výsledek. Jsme rádi za výhru i za to, že jdeme přímo do semifinále,“ pochvaloval si Kempný.

Sparta si díky přímému postupu může ve čtvrtek užít volnější den ve švýcarských horách, až večer absolvuje další trénink. V pátek odpoledne pak už Pražané opět vletí do turnaje a vyzvou vítěze duelu Örebro – Kanada. Ze druhé skupiny si zajistila přímý postup švýcarská Ambri-Piotta, která se dozví svého soupeře z utkání Davos – IFK Helsinky.

„Ve čtvrtek si dáme volníčko a každý si udělá, co potřebuje. Dáme si rychlý trénink, skočíme do semifinále a uděláme stejný výsledek,“ popsal program týmu útočník Ostap Safin, který si zahraniční štaci užívá.

„Je super vyjet z Čech a užít si společný čas s kluky. V Davosu je navíc nádherná krajina, takže si užívám každou chvilku,“ přiznal.

„Jsem rád, že jsme s kluky pospolu. Máme tady rodiny a trávíme spolu hodně času. Moc si to užíváme. Turnaj jde zatím podle plánu,“ těší i Kempného, jak se zatím Spengler Cup vyvíjí.

Není divu, že mezi sparťany panuje dobrá nálada. Od nástupu trenéra Miloslava Hořavy mužstvo neskutečně šlape a skvělé výkony potvrzuje i nyní proti zahraničním soupeřům. Vždyť od příchodu staronového kouče sehráli Pražané jedenáct extraligových duelů a hned desetkrát vyhráli. Když se k tomu přidají ještě dvě vítězství ve Švýcarsku, musí být každému jasné, že Sparta může dojít na turnaji daleko.

