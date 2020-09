„Slavii budu vždycky chtít pomoci radši než jiným týmům,“ přiznává talentovaný útočník.

Tomáši, jak se váš přesun na Slavii zrodil?

Už před sezonou jsme byli domluvení se Spartou, že kdybych byl málo vytížený nebo vůbec nehrál, má pro mě Slavia přednost před vším. V létě jsem dlouho marodil, takže jsem rád, že se do toho můžu zase dostat ve známém prostředí. Slavii budu vždycky chtít pomoci radši než jiným týmům, takže jsem rád, že tu můžu být.

Jak jste se po zranění cítil na ledě při zápase?

Byl to druhý zápas, takže to ještě není úplně ono. Právě proto, že jsem dlouho marodil, se musím teprve dostat do zápasového tempa. Ale myslím, že to bude jen lepší.

Z herního pohledu to v přípravě vázne hlavně v produktivitě. Čím to je?

Ještě se sehráváme, Petr Vampola hrál první zápas, já druhý, takže to dopilujeme a bude nám to tam padat.

Na čem bude Slavia v sezoně stavět?

Je tady super parta. Sešli se skvělí útočníci i obránci. Kluci, co tu dřív nehráli, hrají výborně. A myslím, že když všechno dopilujeme a sejde se to, tak se tady může udělat velký úspěch.

K poslednímu přípravnému utkání vyrazíte do Tábora…

Určitě by pro nás bylo dobré, kdybychom šli do sezony se závěrečnou výhrou. Nebude to lehký soupeř, ale uděláme vše pro to, abychom vyhráli a šli do sezony s výhrou a pozitivně naladěni.