Sparťanům se povedla úvodní třetina, kterou vyhráli góly Formana s Thorellem 2:0 a od toho se odvíjel další průběh zápasu.

"Od začátku do konce jsme zápas kontrolovali, hráli jsme dobře, hráli jsme v pohybu a proměnili jsme dvě přesilové hry, což určilo výsledek. Jsme spokojení," pochvaloval si člen trenérského štábu Pražanů Jaroslav Hlinka.

A jeho slova potvrdil i boleslavský kouč Pavel Patera."Na ledě bohužel bylo jen jedno mužstvo, a to byla Sparta. My jsme nepředvedli vůbec nic, měli jsme špatný pohyb a prohráli jsme každý osobní souboj. Přišel pro nás takový den blbec a můžeme být rádi, že to skončilo jen 3:1. Jediný náš hráč, který dnes snesl přísnější měřítko, byl brankář," nešetřil kritikou do vlastních řad.

Od 18. minuty se čekalo na další trefu skoro 40 minut hry, než se opět prosadil Forman. Nulu domácímu gólmanovi Salákovi zkazil minutu a půl před koncem Dufek.

"Myslím si, že jsme odehráli super utkání. Na soupeře jsme se hodně připravovali, věděli jsme, že Boleslav bude hodně bruslit. Nechtěli jsme soupeře podcenit, o jeho kvalitách moc dobře víme. V první třetině jsme začali výborně, odskočili jsme do vedení 2:0 a utkání jsme dotáhli do vítězného konce. Malou kaňkou je inkasovaný gól v závěru utkání. Jinak z naší strany super výkon, jsme moc rádi za vítězství," těšilo obránce v rudém dresu Ondřeje Mikliše.

HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav 3:1

Branky: 5. Forman (Jandus, Chlapík), 18. Thorell (Řepík), 57. Forman (Chlapík, Thorell) – 59. Dufek (Ševc, Bernad). Rozhodčí: Šír, Svoboda – Ondráček, Špůr. Vyloučení 2:4. Využití 2:0. Diváků: 4296.

Sparta: Salák - Moravčík, Mikliš, Němeček, Jandus, Dvořák, Jeřábek, Tomek - Řepík, Horák, Thorell - Chlapík, Kaše, Sobotka - Forman, Vitouch, Buchtele - Doležal, Zikmund, Prymula.

Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc, Pýcha, Pláněk, Jánošík, Fillman, Bernad, Moravec - Šťastný, Zbořil, Kelemen - Kousal, Najman, Flynn - Dufek, Claireaux, Kotala - Eberle, Bičevskis, Lunter.