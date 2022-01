"Odehráli jsme z naší strany super zápas. Celý tým skvěle pracoval, podali jsme týmový výkon. Pár kluků nám chybělo, o to víc jsme se semkli. Jsme rádi, že jsme předvedli parádní výkon a dotáhli zápas do vítězného konce. Obzvlášť proti tak silnému soupeři, jako je právě Hradec," těšilo obránce Davida Němečka, který se také do sestavy vrátil po velmi dlouhé přestávce kvůli zranění. "Kluci mi návrat usnadnili, podporovali mě na ledě i mimo něj, za což jim patří velký dík. Byl to pro mě sladký návrat, moc jsem si ho užil," pokračoval.