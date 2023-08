Michal Kempný, Vojtěch Mozík, Filip Chlapík, Michal Řepík, Jani Lajunen a další velká hokejová jména. Sparta se v pondělí poprvé sešla na ledové ploše v kompletním složení a připravuje se na další ročník, ve kterém bude útočit na ty nejvyšší příčky. Dovést by je k nim měl nový trenér Pavel Gross, který doposud působil v Německu. „Se skladbou týmu jsme spokojení,“ hlásí pětapadesátiletý kouč, jenž jako hráč sám pražským klubem prošel.

Sparta zahájila přípravu na ledě. V příští sezoně ji povede trenér Pavel Gross. | Foto: HC Sparta Praha

„Pracovali jsme na tom celé léto a říkali jsme si, že s manšaftem, který máme, bychom chtěli nejen zahájit sezonu, ale nemáme vůbec žádný strach s ním i skončit sezonu a hrát s ním poslední mač. Náš fokus byl, jak dát dohromady manšaft, abychom měli silné mužstvo,“ doplnil na otázku složení týmu.

Ve Spartě budou nadále působit velká jména jako gólman Jakub Kovář, obránci Michal Kempný a Jakub Krejčík nebo útočníci Roman Horák, Michal Řepík a Vladimír Sobotka. Ty navíc doplnili Aaron Irving, Vojtěch Mozík, Ondřej Najman, Filip Chlapík, Jani Lajunen a Josh Kestner.

Rytíři vyjeli na led bez Plekance a Frolíka. Vejvoda další příchody neočekává

„Když se koukneme na mužstvo, tak víme, že máme dobré bruslaře. Od toho se bude odvíjet celý systém, jak bude Sparta vypadat. Budeme bruslit, nebudeme čekat na chybu soupeře, ale budeme se snažit ho dostat pod tlak, aby chyby dělal. Hlavně taky, abychom měli trpělivost. Trpělivost ve hře je strašně důležitá. Máme i velké obránce, takže bychom chtěli být cítit vzadu,“ vyjádřil se Gross k tomu, jakou hrou se bude Sparta chtít prezentovat.

Vycházet podle jeho slov bude už z loňského pojetí, se kterým Pražané posbírali v základní části 99 bodů a skončili na třetím místě tabulky. V play-off pak ale nestačili hned ve čtvrtfinále na mistrovský Třinec.

„Mužstvo po příchodu Miloše (Hořavy) hrálo parádní hokej. V play-off to nevyšlo, ale to se stává. Viděli jsme tam hodně dobrých věcí a u hodně dobrých věcí zůstaneme. Maličkosti upravíme a uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ uvedl sparťanský kouč, který bude dál spolupracovat právě s trenérem Hořavou.

Návrat do vlasti svých rodičů? Safin by po konci ve Spartě měl hrát v Rusku

„Strávili jsme spolu už pár měsíců před pár lety a myslím, že to bude dobrá spolupráce. Miloš je dobrý fachman a vždycky, když do Sparty přišel, tak ji oživil a nastartoval. Co se týče obrany a oslabení, tak si to převezme a bude pracovat s obránci. Těším se na to,“ prohlásil Gross.

Jeho svěřenci jsou po suché přípravě v dobré kondici a připravení odmakat tréninky na ledu naplno. „Jsme spokojení. Měli jsme výsledky testů, které byly solidní. Někteří hráči jsou velmi dobře připravení, někteří ještě musí udělat nějaké domácí úkoly. Tak je to ale vždycky. Teď je náš fokus na led,“ řekl Gross.

Podpis ve Spartě? Názory cizích lidí mě vůbec nezajímají, vypráví obránce Kempný

Z německého prostředí, kde se stal v roce 2019 mistrem ligy s Mannheimem, přichází rovnou do nejsledovanějšího českého klubu, který si vždy klade nejvyšší cíle a na němž je každoročně obrovský tlak. Nový trenér si s tím ale hlavu neláme.

„Tlak máte všude. Sparta je samozřejmě mediálně sledovaná. Ale když podepíšete ve Spartě jako hráč, manažer nebo trenér, tak už víte, co přijde. Je vám to jasné. Já mám možná malinkou výhodu, že už jsem tady před hodně dlouhou dobou strávil tři roky. S tlakem to nebylo jinak. Možná mám i výhodu, že jsem tady dlouho nebyl,“ zamyslel se Gross.

„Vůbec nemám sociální sítě, čtu to jenom strašně málo. Nějaký tlak skrz vaše otázky tam bude. To, co napíšete ale většinou nebudu vědět,“ pobavil závěrem novináře.