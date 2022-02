Sparťanům pomohl rychlý gól, už po dvaceti vteřinách se prosadil Doležal. Hosté dokázali sice ještě do konce úvodní části srovnat Rachůnkem, ale v té prostřední zařídili Pražanům dvoubrankový náskok Horák s Thorellem.

Po startu třetí třetiny se Vary dostaly na dostřel jediného gólu, když snížil Beránek, znovu o dva góly to bylo po trefě Kašeho, ale čtyři minuty před koncem zadělal na drama Beránek. Víc už ale hosté nedokázali.

"Vary hrály velmi dobře, my jsme ale v důležitých chvílích dokázali vstřelit góly. Trochu nás mrzí ty dvě inkasované branky v oslabení, ale i tak musím kluky pochválit. Hráli jsme bojovně, obětavě a dotáhli jsme zápas do tří bodů, což je v našem nahuštěném programu důležité," těšilo trenéra vítězů Josefa Jandače.

"Bylo to rozhodně velmi náročné utkání. Věděli jsme, s čím Vary přijedou. Oni jsou mužstvo, které často vyráží do protiútoků. Snažili jsme si je hlídat, aby nám neujížděli do přečíslení. Myslím si, že se nám to povedlo. Sice dali některé góly po svých dorážkách, ale jinak jsme je téměř k ničemu nepustili," dodal Pavelka.

HC Sparta Praha - HC Energie Karlovy Vary 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 1. Z. Doležal (T. Pavelka), 37. R. Horák (D. Kaše), 38. E. Thorell (T. Pavelka, Chlapík), 55. D. Kaše (Z. Doležal, Moravčík) - 13. T. Rachůnek (Kulich, Dlapa), 47. Černoch (Kohout, T. Vondráček), 56. O. Beránek (Hladonik). Rozhodčí: Hejduk, Pražák - Frodl, Komárek. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sparta: J. Hudáček - Tomáš Dvořák, Matuškin, T. Pavelka, Polášek, Moravčík, M. Jandus, Mikliš - D. Kaše, R. Horák, E. Thorell - Z. Doležal, Chlapík, M. Forman - Šmerha, D. Vitouch, Prymula - Dvořáček, Stoljarov, J. Strnad. Trenéři: Jandač a Hořava.

Karlovy Vary: Š. Lukeš - M. Rohan, Plutnar, Dlapa, Parkkonen, Mikyska, Weinhold - T. Rachůnek, T. Mikúš, Kulich - O. Beránek, Hladonik, T. Vondráček - Koblasa, Černoch, Kohout - Průžek, Jiskra, Osmík. Trenér: Pešout.