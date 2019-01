Praha - Hokejisté Sparty půjdou do úterní bitvy Ligy mistrů proti Bernu povzbuzeni vítězstvím nad úřadujícími mistry z Liberce, v 29. kole extraligy uspěli 3:1. Duel otočil i vedoucí Třinec, s Litvínovem už prohrával 0:3, nakonec mu výhru 4:3 v prodloužení trefil Kamil Kreps. Na druhé místo se vrátila Kometa, která přehrála Boleslav 4:1. V nastaveném čase slavil opět Chomutov, tentokrát zdolal Plzeň. Hradec opět vymazal střelce Varů. Zlínský Říčka hattrickem pomohl srazit po nájezdech Vítkovice.

Třetí nezdar za sebou. Mistrovský Liberec se po vydařeném listopadu zadrhl, na domácím ledě padl se Spartou 1:3. Naopak pražský klub si připsal devátou výhru z posledních deseti zápasů. Bílí Tygři v repríze loňského finále sice otevřeli skóre zásluhou Lukáše Vantucha, Sparta ale i díky dvěma využitým přesilovkám bitvu otočila. O vítězný gól se postaral Cingel.

Parádní obrat! Třinec dokázal vymazat proti Litvínovu nelichotivý stav 0:3 a zvítězil 4:3 po prodloužení. Vervě tak po dvanácti zápasech našla na domácím ledě přemožitele. Utkání rozhodl osm sekund před koncem nastaveného času v oslabení Kamil Kreps.

Po sérii nevydařených zápasů na hřištích soupeřů Kometa na domácím ledě zabral a vyhrála i druhé utkání. Tentokrát smetla Mladou Boleslav 4:1, kterou letos porazila i potřetí. Brno tak potvrdilo, že se mu před vlastními fanoušky daří. V základní hrací době totiž padlo pouze jednou.

Chomutov porazil Plzeň 2:1 v prodloužení, což je pro Piráty osmé vítězství po uplynutí základní hrací doby v sezoně. Hosty poslal v SD areně do vedení svým šestnáctým gólem Dominik Kubalík, ve třetí třetině poté vyrovnal premiérovou brankou v nejvyšší soutěži Martin Šťovíček. Duel rozhodl v 63. minutě kapitán domácích Michal Vondrka.

Hradec Králové smetl Karlovy Vary 3:0 a ani ve třetím letošním vzájemném zápase neinkasoval. Postaral se o to gólman Patrik Rybár, který si tak připsal druhé čisté konto v sezoně. Západočeši odjeli pošesté za sebou z Hradce bez bodového zisku, přitom až do 59. minuty prohrávali jen 0:1. Poté ale ještě dvakrát inkasovali, jednou při power play.

Pardubice si poradily s Olomoucí 4:2, když všechny góly vystřelily už během první třetiny. Hanáci stačili už jen snížit a po třech zápasech vyšli bodově naprázdno. Pardubice jsou přesto předposlední, Mora desátá.

Byl to jeho večer. Premiérovým hattrickem v extralize pomohl útočník PSG Zlín Robert Říčka k výhře 4:3 po samostatných nájezdech nad Vítkovicemi. Nejdřív dvě dorážky z brankoviště a následně v penaltovém rozstřelu sebevědomým blafákem do bekhendu mezi betony trefil Zlínu dva body a třetí domácí výhru v řadě. A pak vedl i pozápasovou děkovačku.

Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Aktivněji začali zápas Pražané. Již ve třetí minutě je mohl poslat do vedení Mikuš, Will si však připsal první ostrý zákrok. Na druhé straně měl velkou šanci osamocený Jelínek, jeho střela ale skončila těsně vedle Pöpperleho branky.

Možnost první přesilové hry v utkání dostali Tygři, naložili s ní však velmi špatně. Domácí to ale příliš nemrzelo, protože vzápětí se střelou přes obránce prosadil Vantuch a otevřel tak skóre utkání.

Druhou branku mohl přidat z brejku Svačina, se svým blafákem ale neuspěl. Přesilovou hru si zahráli po faulu Šimka také Pražané. Do úniku se ale dostal liberecký Jelínek, Pöpperle vytáhl skvělý zákrok. Ihned z protiútoku pak po krásné Vránově přihrávce vyrovnal Hlinka.

"Měli jsme štěstí, soupeř nám ujel a mohl jít do dvoubrankového vedení, ale podržel nás Tomáš Pöpperle. Z protiútoku se nám pak povedlo vyrovnat, Petr Vrána mě krásné našel a já jsem jen nastavil hokejku," popsal svou vyrovnávací trefu kapitán Sparty Jaroslav Hlinka.

Do vedení mohl hosty poslat v úvodu druhého dějství Mikuš, ani nadvakrát ale Willa nepřekonal. Na opačné straně se do šance tlačil Šimek, byl však faulován. Ani druhou početní výhodu však Tygři nehráli dobře a Sparta se v poklidu ubránila.

Rozhodl Cingel

V polovině zápasu se se za domácí obranou objevil Forman, tváří v tvář Willovi ale neuspěl. Sparta poté převzala iniciativu a byla lepším týmem. Ve 36. minutě šla i do vedení. Willa překonal střelou na zadní tyč Cingel.

"Sparta nás ve druhé třetině přehrávala, byla aktivnější a důraznější v soubojích. My jsme byli všude o krok pozadu a soupeř šel zaslouženě do vedení," uznal domácí obránce Radim Šimek.

Ideální příležitost na vyrovnání měli Severočeši ve dvojnásobné početní výhodě, až na střelu Bulíře ale nic nevymysleli. "Přesilovky se nám vůbec nedařili, nedokázali jsme se udržet na kotouči v pásmu a vypracovat si nějakou šanci. Sparta dvě přesilovky využila, což rozhodlo. Nám chyběla jednoduchost a přímočarost, " řekl Michal Bulíř.

Do třetí třetiny vstoupily oba týmy aktivně, do gólové šance se však nedostal ani jeden z nich. Vyrovnání pak měl nejdříve na hokejce Ševc, Pöpperle famózně zasáhl. V další stoprocentní šanci poté selhal také Radivojevič. "Bojovali jsme a dokázali si vytvořit gólové šance. Proti soupeři jako je Sparta je však musíme proměnit, nám se to bohužel nepodařilo, " litoval zahozených šancí domácí trenér Filip Pešán.

V 53. minutě pak byl vyloučen domácí Ševc a hosté v přesilovce opět trestali. Černoch nadvakrát dotlačil puk za Willova záda a přiblížil Spartu k výhře. Bílí Tygři museli dohánět dvougólové manko a tak sáhl trenér Pešán ke hře bez brankáře již čtyři minuty před koncem třetí části. Ani tento risk ale domácím nevyšel a Sparta tak i podruhé v sezoně na ledě Liberce vyhrála.

Branky a nahrávky: 9. Vantuch (J. Vlach, Jánošík) - 19. J. Hlinka (P. Vrána), 36. Cingel (Gernát), 55. Černoch. Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Hejduk - Frodl, Zavřel. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:2. Diváci: 7309.

Liberec: Will - Šimek, Ševc, Jánošík, Vitásek, Derner, Pyrochta - Lakatoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Svačina, Bulíř, Radivojevič - J. Stránský, Bližňák, Bartovič - Ordoš, Vantuch, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Sparta: Pöpperle - Piskáček, J. Mikuš, Švrček, Kalina, Nedomlel, Gernát, Barinka, Eminger - Klimek, P. Vrána, J. Hlinka - Komárek, Cingel, Uher - Forman, Ihnacak, Kumstát - Martin Procházka, Černoch, Havel. Trenéři: Kalous, Moták a Veber.

HC Kometa Brno - BK Mladá Boleslav 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

"Dali jsme si za cíl získat v domácím dvojboji šest bodů, což jsme k maximální spokojenosti splnili. Myslím si, že jsme byli lepším týmem a vyhráli zaslouženě," uvedl po utkání trenér Brna Kamil Pokorný.

Kometa na svého soupeře doslova vlétla a už ve druhé minutě se z dorážky prosadil domácí kapitán Leoš Čermák. V desáté minutě dopravil do boleslavské klece kotouč Hynek Zohorna, ale sudí se jej rozhodl po konzultaci s video rozhodčím neuznat. O chvíli později se však brněnští fanoušci radovali podruhé, hostujícího Lukáše nadvakrát překonal Vojtěch Němec.

"Jak necháme dát Kometu rychle dva góly, tak už není moc velká šance na zvrat. Stále se to říkáme dokola. A potom začneme hrát až ve druhé polovině zápasu, kdy už je na cokoliv pozdě," poznamenal boleslavský obránce Jan Hanzlík.

Z druhé třetiny měli více domácí hokejisté, kteří měli k dispozici hned čtyři přesilové hry, ale ani jednu nevyužili. Pět minut před jejím koncem však ukázal Marcel Haščák, že v jednoduchosti je síla a střelou přes obránce prostřelil boleslavského brankáře.

Přesně minutu po zahájení třetí periody dostal ideální pas mezi kruhy Tomáš Vincour a poslal Kometu už do čtyřbrankového vedení. O chvíli později nešťastně podklouzl domácí gólman Marek Čiliak, kterého odnesli na nosítkách. V brankovišti jej vystřídal Karel Vejmelka, který však s čistým štítem vydržel pouze šestadvacet sekund, než jej prostřelil boleslavský Lukáš Pabiška.

Extraligu nyní čeká reprezentační přestávka a brněnské hokejisty po dvou vítězných duelech devítidenní herní pauza, kterou Brňané stráví na druhé příčce.

"Chtěli jsme se pokusit v Brně vyšťourat alespoň bodík. Bohužel Kometa od začátku ukázala svou kvalitu a také neponechala nic náhodě. Při inkasovaných brankách jsme nechali nepokryté hráče soupeře. Hráči Brna jsou kvalitní a také kreativní. Pro některé naše hráče proto bylo trošku těžší je bránit," řekl kouč Mladé Boleslavi František Výborný.

Branky a nahrávky: 2. L. Čermák (J. Káňa II, Štencel), 12. V. Němec (Dočekal, Haščák), 35. Haščák (V. Němec), 41. Vincour (J. Káňa II) - 42. L. Pabiška (Urban). Rozhodčí: Hodek, Polák - Barvíř, Bláha. Vyloučení: 5:9. Využití: 1:0. Diváci: 7366.

Brno: Čiliak (42. Vejmelka) - O. Němec, Trška, Kováčik, Gulaši, Štencel, Malec - H. Zohorna, M. Erat, Zaťovič - Haščák, V. Němec, Dočekal - Vincour, L. Čermák, J. Káňa II - Dostálek, Nečas, R. Zohorna. Trenéři: L. Zábranský st., Pešout, Pokorný a Haken.

Mladá Boleslav: Lukáš - Štich, Voráček, Kurka, Jan Hanzlík, Trončinský, Holub, Kučný - M. Látal, Musil, Lenc - Klepiš, Urban, L. Pabiška - Fronk, Vampola, Jonák - Jiránek. Trenéři: F. Výborný a Žabka.

PSG Zlín - HC Vítkovice Ridera po sam. náj. (2:1, 0:1, 1:1 - 0:0)

Říčka si pronajal předbrankový prostor Vítkovic. Nejprve v 16. minutě dotlačil za Bartošáka Honejskovu střelu a ševci šli podruhé v zápase do vedení – 2:1. V 52. minutě zase za vítkovického gólmana dostal Bukartsovu ránu – 3:2. „Předbrankové prostory nás tížily už v posledním zápase v Lize mistrů. Z těch jsme dostali dva góly. Jsme ale rádi, že jsme bodovali," oddechl si asistent Vítkovic Pavel Trnka.

Hostům se povedlo odvézt alespoň bod trefou 130 vteřin před koncem, když Kolouch tečí vyrovnal na 3:3. Kde komu se opět vybavil ztracený zápas s Pardubicemi…

Ševci v zápase třikrát vedli, poprvé už v 9. minutě, kdy Blaťákovo nahození vteřinu po skončení dvojnásobné přesilovky skončilo se štěstím za Bartošákem. Na trefu zkušeného zadáka reagoval ve 14. minutě v přesilovce Tybor. Pak už střílel za Zlín pouze Říčka, za Vítkovice Stastny a Kolouch.

„Musím říct, že jsme měli hrozné štěstí. Nemusíte být Gretzky, abyste poznali, že jsme dnes neměli vůbec benzín. Kdybychom měli nějakou šťávu, tak by zápas pro nás mohl vypadat líp, ale od toho se to celé odráželo. Teď musíme využít volného času a natrénovat. Každý souboj jsme prohráli, v panice jsme odhazovali puky a z toho jsme soupeři darovali dva góly," řekl kouč Zlína Martin Hamrlík.

Holík se zranil

Zápas nedohrál ze zdravotních důvodů Holík, který se omluvil i z reprezentační akce. Na ledě strávil pouze první třetinu, kdy naskočil na šest střídání.

„Nebudu říkat, co mu je. Zlobí ho přítelkyně, bolí ho zranění. Ale nestraší ho to," bavil Hamrlík na tiskovce po zápase přítomné novináře. „Do zápasu šel s otazníkem. Ale nešlo to," vysvětloval Hamrlík, jehož tým využil dvě ze čtyř přesilovek. „Něco tam dobré bylo. Ale kdybychom měli víc kyslíku, vypadalo by to zase jinak," vracel se Hamrlík k chybějící kondici.

„Nebudu však hodnotit, čím to je. To není otázka na mě. Každopádně v reprezentační přestávce čeká hráče letní režim," vzkázal zlínský kouč.

V úterý vypukne ve Zlíně „zimní" příprava. Další zápas čeká Zlín v úterý 20. prosince v Mladé Boleslavi.

Branky a nahrávky: 9. Blaťák (P. Holík, Žižka), 16. Říčka (Honejsek, Blaťák), 52. Říčka (Bukarts, O. Veselý), rozhodující nájezd Říčka - 14. Tybor (Kolouch, Hrbas), 36. Stastny (Klok, Olesz), 58. Kolouch (D. Krenželok, Vandas). Rozhodčí: Pešina, Lacina - Flegl, Polonyi. Vyloučení: 5:5. Využití: 2:1. Diváci: 4433.

Zlín: Kašík - Marušák, Kotvan, Horák, Blaták, Bořuta, Žižka - D. Šťastný, P. Holík (21. Gago), Říčka - Ondráček, Roman Vlach, O. Veselý - Bukarts, Honejsek, Kubiš - Popelka, Chytil, Goiš. Trenéři: Robert Svoboda, M. Hamrlík a R. Hrazdira.

Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Klok, Hrbas, Baranka, D. Krenželok, Výtisk - Tybor, Roman, Kucsera - Hudeček, Stastny, Olesz - Vandas, Kolouch, D. Květoň - Tomi, Illéš, E. Němec. Trenéři: Petr a Trnka.

HC Verva Litvínov - HC Oceláři Třinec 3:4 v prodl. (1:0, 2:2, 0:1 - 0:1)

Litvínovští se budou celou reprezentační přestávku drbat za hlavou. Proti Třinci totiž promrhali třígólové vedení. Za pětadvacet minut se trefili bratři Hanzlové a Hübl, jenže ani náskok 3:0 Vervě nestačil. Ve druhé polovině zápasu Oceláři ztrátu za jedenáct minut smazali. Ve 42. srovnal Kane a v poslední minutě nastavení dokonal obrat Kreps. V oslabení!

„To jednoduché vedení 3:0 nás asi ukolébalo a mysleli jsme si, že už to v klidu dohrajeme, a bohužel to bylo přesně naopak. Naše série skončila, ale to tak bývá," krčil rameny Martin Hanzl, který v 13. minutě poslal Vervu do vedení.

„Měli jsme luxusní náskok a pak jsme bohužel jako by polevili. Jsme smutní, takto rozehrané utkání nedotáhnout do konce je škoda. V prodloužení jsme si vybrali trochu smůly," litoval asistent trenéra Darek Stránský.

Naopak na hostující straně se to hemžilo úsměvy. Vydřená výhra udržela Oceláře na špici tabulky. „Je skvělé, že jsme to nezabalili a pořád fárali. Nakonec jsme byli odměnění. Vezeme dva body a jsme hodně spokojení," radoval se třinecký hrdina zápasu Kamil Kreps.

„Věděli jsme, že hrajeme u týmu, který v současnosti hraje asi nejlepší hokej. V prvních dvaceti minutách jsme udělali strašně moc faulů, ale pak musím náš tým pochválit, že jsme dokázali zápas otočit a domů si vezeme dva body," smál se René Mucha, asistent Třince.

Poprvé v třineckém dresu nastoupil „doma" v Litvínově útočník Petružálek. Proti svému mateřskému klubu nebodoval. „Čekal jsem přivítání vřelé i to opačné. Nakonec mě tady fanoušci vytleskali. To přesně ukazuje na to, jací jsou, prostě skvělí," vzkázal Petružálek. „Litvínov jinak hraje parádní hokej – jednoduchý a všechno na bránu. Vrátili se k věcem z mistrovské sezony," řekl na adresu týmu, se kterým slavil titul.

Branka a nahrávka: 13. M. Hanzl (R. Hanzl), 21. V. Hübl (Kubát, Gula), 25. R. Hanzl (M. Hanzl, T. Pavelka) - 31. M. Doudera (Hrňa, Irgl), 39. Kreps (Irgl), 42. Kane (Adamský, Nosek), 65. Kreps (Rákos). Rozhodčí: Hradil, Roman Svoboda - Ondráček, Kokrment. Vyloučení: 5:5. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 5285.

Litvínov: Janus - Gula, Kubát, T. Pavelka, Sörvik, F. Pavlík, Z. Sklenička, Kokeš - Gerhát, V. Hübl, Lukeš - M. Hanzl, R. Hanzl, J. Černý - M. Hořava, Šimeček, Trávníček - Dufek, Válek, Jurčík. Trenéři: Rulík, D. Stránský a Šlégr.

Třinec: Hrubec - Roth, Linhart, Krajíček, Hrabal, Nosek, M. Doudera - Hrňa, Marosz, J. Petružálek - Irgl, Kane, Adamský - Dravecký, Kreps, Rákos - M. Růžička, Špirko, J. Sýkora. Trenéři: Kýhos, Mucha a B. Kopřiva.

Piráti Chomutov - HC Škoda Plzeň 2:1 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)

V úvodu byla střelecky aktivnější Plzeň. Nejprve Stach zkusil z pravé strany kličku do forhendu, ale bezmocného Laca nepřehodil, krátce poté Kubalík nastřelil tyčku. Ve vlastním oslabení ujel plzeňské obraně Vondrka, jenž si na Machovského ale nepřišel.

Při přesilovce hostů unikl Kämpf a Sklenář, ale v konečné fázi před brankou si nepřihráli. Vzápětí na druhé straně neuspěli Lev s Kratěnou. V závěru první třetiny měli i Piráti možnost početní výhody, která však zůstala nevyužita.

Na začátku druhého dějství si ani jeden celek nevytvořil nadějnější šanci, až ve 27. minutě Kämpf z mezikruží vypálil jen těsně vedle plzeňské branky. I v dalším průběhu se týmy soustředily na obranou práci a nepouštěly soupeře do střeleckých pozic.

Ve 37. minutě Kubalík nahrál před branku Kratěnovi, který ale z těsné blízkosti trefil pouze chomutovského brankáře. Skóre se změnilo až v čase 39:20, kdy si nahození Kubalíka srazil do vlastní branky Valach.

"Díkybohu za něj, protože to alespoň na ten bod stačilo. Viděl jsem Jardu Kracíka na druhé straně, kam jsem mu chtěl přihrát, ale puk se odrazil od Valacha do brány," řekl po zápase Kubalík, jenž se osamostatnil v čele tabulky střelců.

Na začátku druhé minuty třetí třetiny se do samostatného úniku dostal Stach, Laca ale nepřekonal. Krátce poté Šťovíček vystřelil z mezikruží, dojel si vyražený kotouč a vyrovnal, čímž zaznamenal první extraligový gól. V 58. minutě měla Plzeň možnost rozhodnout v přesilové hry, bránící čtveřici ale hosté nepokořili a zápas se tak prodlužoval.

"První třetina byla dobrá, ale ve druhé jsme na 15 minut polevili a přestali hrát. Hodnotí se mi to špatně, protože z naší strany to nebyl špatný zápas, na body to určitě bylo," řekl Kubalík.

Hrdinou utkání se stal v čase 62:24 kapitán domácích Vondrka, jenž využil skvělé přihrávky od Humla a rozhodl o výhře Pirátů. "Už je to poněkolikáté, je to hrozně náročné. Říkám, že prodloužení jsou takové dostihy, kdy šance střídá šanci. Jakmile se nedá na jedné straně, může to být obrovská příležitost na straně druhé," uvedl Vondrka.

Branky a nahrávka: 42. Šťovíček (J. Mrázek), 63. Vondrka (Huml) - 40. D. Kubalík. Rozhodčí: Šír, Souček - Brejcha, Suchánek. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 4719.

Chomutov: J. Laco - Flemming, Dlapa, Valach, Skinner, Rutta, J. Mrázek - Vondrka, Huml, Tomica - Koblasa, Kämpf, Sklenář - Chlouba, Skokan, Poletín - Slavíček, Šťovíček, Lauko. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Plzeň: Machovský - Čerešňák, Frühauf, P. Kadlec, D. Sklenička, Slovák, Moravčík - Kratěna, Kracík, D. Kubalík - Lev, Stach, T. Svoboda - Vondráček, Koreis, Hrnka - Indrák, Preisinger, Švarc. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.

Mountfield Hradec Králové - HC Energie Karlovy Vary 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

"Vary měly šancí víc než dost. Výsledek 3:0 neodpovídá průběhu zápasu. V poslední minutě nás zachránilo štěstí. Kdyby to bylo 1:1, tak se ještě v prodloužení strachujeme o další bod," řekl útočník domácích Tomáš Knotek, který ve druhé třetině otevřel skóre. "Fantastický výkon podal Patrik Rybár, víceméně nás drží celou sezonu," ocenil svého slovenského spoluhráče.

V první třetině nebyl k vidění příliš atraktivní hokej, šancí bylo také poskrovnu. V úvodní desetiminutovce byli nebezpečnější hosté. Paradoxně největší možnost si vytvořili v oslabení, kdy Mikulík zakončoval z předbrankového prostoru, ale na Rybára nevyzrál.

Domácí gólman se pak ještě zapotil při tvrdé střele nejproduktivnějšího obránce Energie Sičáka. Hradec se do pořádné příležitosti dostal až ve 12. minutě. Po střele Vydareného se kotouč odrazil od zadního mantinelu přímo na hůl kapitána Bednáře, jenže ten trefil pouze boční síť.

V závěru úvodního dějství ještě dorážel vyraženou střelu Picard, jenže Závorka skvěle upevnil prostor u pravé tyče.

V prostřední části Hradec výrazně přidal a před Závorkou přibylo nebezpečných momentů. Vše odstartovala velká možnost Newtona, který však před poloodkrytou brankou špatně trefil ránu z voleje. V 25. minutě se prohnal po levé straně Kukumberg, zpětnou přihrávkou oslovil ke skórování Knotka, jenž propálil karlovarského gólmana.

Vyrovnání měl na hokejce Rachůnek

Domácí měli v druhé části tři početní výhody, jenže nedokázali proměnit ani jedinou, proto Varští stále drželi relativně příznivý stav. A v závěru třetiny mohli dokonce vyrovnat. Sičákovi ale střela nesedla a následný závar vyřešil pozorný Rybár. Na druhé straně pak Závorka musel zlikvidovat střely štiplavé pokusy Picarda a Červeného.

"Věděli jsme, že nás rozhodně nečeká jednoduché utkání. Vary v posledních zápasech bodovaly. Je to velice pracovité a bruslivé mužstvo, nikdy to s ním není snadné. Upozorňovali jsme na to i hráče, ale první třetinu si to nevzali k srdci. Od druhé třetiny se naše hra zlepšila, zvedli jsme pohyb, agresivitu, začali jsme vyhrávat souboje, hned přibylo šancí," řekl trenér domácích Václav Sýkora.

V závěrečné třetině si Hradec celkem dlouho pohodlně držel jednogólový náskok, několikrát mohl přidat i druhou branku, ale Picard ani Kukumberg nebyli schopní přelstít výborného Závorku.

V samém závěru hosté přitlačili, při hře bez brankáře mohl srovnat Rachůnek, jenže přestřelil prázdnou branku. Vzápětí se domácí utrhli do brejku a Jarůšek přidal pojišťující druhý gól. Osmnáct vteřin před koncem uzavřel skóre Köhler.

"Hráli jsme hrozně moc oslabení, což nás stálo strašně sil. I tak jsme se dlouho drželi ve hře, ale nedali jsme žádný gól, proto jsme prohráli. Chtěli jsme hrát jako proti Liberci, bohužel se to nepovedlo," litoval kapitán hostů Václav Skuhravý, že Energie nenavázala na páteční výhru nad úřadujícím mistrem.

Branky a nahrávky: 25. T. Knotek (Kukumberg, Newton), 59. Jarůšek (Picard, Kukumberg), 60. Köhler (Dietz, Bednář). Rozhodčí: Hribik, Pavlovič - Kotlík, Zíka. Vyloučení: 3:7. Bez využití. Diváci: 4321.

Hradec Králové: Rybár - Vydarený, Pláněk, Dietz, Čáp, Newton, Štajnoch, Gregorc - Červený, Džerinš, Šimánek - Bednář, Kukumberg, Köhler - Jarůšek, Dragoun, Picard - P. Beránek, T. Knotek, J. Dvořák. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a Tvrdík.

Karlovy Vary: Závorka - Dujsík, Harant, Sičák, Rýgl, Benák, T. Dvořák - Mikulík, Tuominen, T. Rachůnek - Gorčík, Skuhravý, Vachovec - V. Tomeček, Stloukal, Kindl - Flek, Gríger, Harkabus. Trenéři: Tlačil, Antonik a Kněžický.

HC Olomouc - HC Dynamo Pardubice 2:4 (0:4, 1:0, 1:0)

Až od druhé třetiny začali hrát olomoučtí hokejisté. Už bylo ale pozdě! Pardubice totiž během čtrnácti minut nastřílely čtyři góly a nakonec na Hané vyhrály 4:2.

„Přístup v první třetině byl takový, jako že se nemůže nic stát. Můžu doufat, že tak jak nás vysoké výhry nad silnými mužstvy uspaly, tak nás tohle probere. Jediná cesta tohoto mužstva je, že budou všichni makat od první minuty," uvědomuje si olomoucký trenér Zdeněk Venera.

Tentokrát bylo nasazení Kohoutů na začátku zápasu prachmizerné. Nejprve Ščotka na modré napřáhl a Redenbach tečoval. Poté se situace opakovala při střele Havlíka a teči Berana.

A nadále se hrálo jen na jednu branku, na tu olomouckou. Pardubické přečíslení zakončoval Hubáček. A aby toho nebylo málo po zmatcích v olomoucké obraně se trefil obránce Leduc – 0:4. „První třetina byla pro domácí krutá. My jsme šance proměnili a soupeř ne. Překvapilo mě, že jsme byli tak produktivní," řekl diplomaticky pardubický trenér Pavel Rohlík.

Herman snížil pozdě

Po přestávce domácí stáhli sestavu na tři pětky a dostali se do tlaku. Jenže čtyřgólové manko bylo znát. „4:0 se strašně těžko dohání. Pak už nám nevycházelo vůbec nic," přiznal Zdeněk Venera.

Hanáci z vyložených pozic pálili jen doprostřed branky. Střeleckou nemohoucnost ukončil při vlastním oslabení Skladaný, jenž proměnil samostatný nájezd.

Mora mohla ještě zápas zdramatizovat při dlouhé dvojnásobné přesilovce. Jenže na hokejkách chyběl klid. „To už byla taková křečovitá snaha. Když mužstvo vede, tak je radost se na přesilovky dívat," konstatoval Zdeněk Venera.

Dvě minuty před konce Herman tečoval Jaroměřského střelu a bylo to o dva góly. Domácí si vzali oddechový čas a Konrád zůstal na lavičce. Skóre se ale už neměnilo.

Branky a nahrávky: 36. Skladaný (Vyrůbalík), 58. Herman (Jaroměřský, Vyrůbalík) - 3. Redenbach (Ščotka, Mallet), 8. M. Beran (Havlík, Schaus), 11. Hubáček (P. Sýkora), 14. Leduc (Johnson). Rozhodčí: Baluška, Müllner (oba SR) - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 3:4. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 4110.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Ondrušek, Matai, Rašner, J. Galvas - Skladaný, J. Knotek, Laš - T. Mikúš, J. Mikúš, Holec - Eberle, Ostřížek, Strapáč - Fořt, Herman, Burian. Trenéři: Venera a Tomajko.

Pardubice: Kacetl - Schaus, Havlík, Leduc, Nedbal, Ščotka, Bokroš - P. Sýkora, D. Tomášek, Hubáček - Klimenta, Nahodil, Rolinek - Mallet, Redenbach, Johnson - Poulíček, T. Kaut, Beran. Trenéři: P. Rohlík, V. Martinec a Mikeska.

Tabulka:

1. Třinec 29 14 6 6 3 98:57 60

2. Brno 29 16 2 5 6 110:75 57

3. Liberec 29 16 2 4 7 77:53 56

4. Litvínov 30 13 8 1 8 75:71 56

5. Sparta Praha 28 15 1 5 7 90:68 52

6. Hradec Králové 31 12 4 6 9 87:76 50

7. Chomutov 29 8 9 3 9 90:90 45

8. Vítkovice 29 9 6 2 12 64:69 41

9. Mladá Boleslav 29 11 2 3 13 72:86 40

10. Olomouc 28 9 2 4 13 68:76 35

11. Plzeň 30 9 2 3 16 71:90 34

12. Zlín 29 8 3 2 16 66:96 32

13. Pardubice 29 7 3 2 17 72:92 29

14. Karlovy Vary 29 6 1 5 17 58:99 25