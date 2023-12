Hokejisté pražské Sparty nerozjeli zápas 27. extraligového kola na domácím ledě proti Českým Budějovicím dobře a po půl hodině prohrávali 0:2. Dokázali ale zabrat a srovnat, už po pár desítek vteřin v prodloužení pak vzít i druhý bod za výhru 3:2 po prodloužení.

Hokejisté Sparty doma přehráli České Budějovice 3:2 po prodloužení. | Foto: CPA

Zápas proti Jihočechům byl vyvrcholením víkendových oslav 120. výročí založení klubu. "Bylo to celé vzrušující! Uvědomuji si, že utkání znamenalo hodně pro klub a naše fanoušky, ale také pro celou Prahu. Bylo moc hezké vidět tolik legend a fanoušků, kteří se na nás přišli podívat," usmíval se kanadský obránce Aaron Irving.

Součástí oslav byla i slavnostní buly, při níž Jan Buchtele vhodil puk mezi Miroslava Formana a Daniela Přibyla, který oznámil definitivní konec kariéry. "Bylo super, že u toho oba kluci byli," pochvaloval si v rozhovoru pro O2 TV brzy jednatřicetiletý Přibyl, jehož kariéru narušilo vážné zranění kolena a přes opakovanou snahu o návrat už se nedostal na dřívější úroveň.

"Upřímně řečeno jsem zvažoval konec už na začátku minulé sezony. Hrozně jsem si přál se vrátit, ale když se mi to povedlo, cítil jsem, že už není kam to posouvat dál, trošku jsem pak ztrácel motivaci. I když by to asi ještě nějak šlo, nechal jsem si to rozležet a věděl jsem, že ta sezona byla už poslední," vysvětlil Přibyl.

Už po 36 sekundách se proti pravidlům provinil Moravčík a Českobudějovičtí vycítili šanci. Dvakrát pálil velmi nebezpečně Ordoš, brankář Kořenář si však dokázal poradit. V končící páté minutě měl první větší šanci domácích, kteří odehráli duel v unikátních dresech s číslem 120 na hrudi, Forman, ale Strmeň jeho záměr o kličce do bekhendu namísto rychlé střely dobře přečetl.

Ve 14. minutě šli hosté do vedení. Moravčíka na útočné modré čáře obral o puk Přikryl, v situaci dvou na jednoho proti Kempnému našel Valského a ten propálil Kořenáře. S domácími mohlo být ještě o poznání hůře, ale Ordošovu nebezpečnou dorážku skvěle vychytal Kořenář. Na druhé straně neuspěl v dobré šanci Mužík.

Od druhé třetiny Sparta zvýšila obrátky, jenže se nedostávala do šancí a na ledě se tak odehrávala především urputná bitva. Hosté poprvé výrazněji zahrozili v začínající 32. minutě, kdy si zopakovali úspěšnou souhru Přikryl se zapomenutým Valským a bylo to 2:0. O odpověď se neúspěšně pokoušel Lajunen. Ve 37. minutě vzal věci do svých rukou Kempný, když zavezl puk do útočného pásma, tam nabil Formanovi a ještě se při jeho gólové ráně z první stihl postarat o účinnou clonu. Druhou asistenci si připsal Kořenář.

Na začátku třetího dějství odehráli domácí čtyři minuty v početní výhodě, s dobře pracující defenzivou Motoru si však poradit nedokázali a Strmeně prakticky neohrozili. O moc lépe se ale nevedlo ani Jihočechům během jejich navazující přesilovky. V 51. minutě se sparťané přece jen dočkali vyrovnání, když z kruhu pro vhazování zamířil přesně na zadní tyčku Irving. Vrátit vedení na stranu Českých Budějovic mohl pohotovou tečí Simon, Kořenář byl však proti a udržel rovnovážný stav. Jen 88 sekund před vypršením základní doby fauloval Harris a Pražané mohli v přesilovce rozhodnout, ale prodloužení neodvrátili.

V něm sice zbytek početní výhody nevyužili, ale než se Harris stihl naplno vrátit do hry, dorážkou o Strmeňovu masku rozhodl z úhlu Sobotka.

Hlasy trenérů po utkání

Pavel Gross (Sparta): "V první třetině jsme špatně bruslili, zatímco soupeř hrál naopak soustředěně. Byl na nás takticky velmi dobře připravený a dobře zavíral střední pásmo. Ale klobouk dolů, že jsme se dokázali vrátit do zápasu. Dělba bodů je podle mého názoru spravedlivá. Rozhodně to neberu tak, že jsme ztratili bod - naopak jsme dva získali."

Ladislav Čihák (České Budějovice): "Byl to pro nás zase trošku smolný zápas. Vedli jsme nad kvalitním soupeřem znovu o dva góly a chtěli jsme mu sportovní cestou narušit oslavy. Podali jsme bojovnější výkon než v pátek v Pardubicích, ale zase jsme udělali faul a Sparta dala v prodloužení vítězný gól. Je to stejné jako v Pardubicích. Před zápasem bychom bod brali, ale takhle cítíme zklamání."

Sparta - České Budějovice 3:2 po pr. (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 37. Forman (Kempný, Kořenář), 51. Irving (Chlapík, P. Kousal), 61. Sobotka (Řepík, Kempný) – 14. Valský (F. Přikryl), 32. Valský (F. Přikryl). Rozhodčí: Mrkva, Ondráček – Svoboda, Klouček. Vyloučení 3:4. Bez využití. Diváci: 12431.

Sparta: Kořenář – Kempný, Moravčík, Němeček, Irving, Krejčík, Mozík, T. Tomek – Chlapík, Sobotka, Řepík – O. Najman, Horák, P. Kousal – Buchtele, Lajunen, Kestner – Mužík, Konečný, Forman.