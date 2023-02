Když jsme sem jeli, tak jsme věděli, že to vůbec nebude jednoduché, což se taky potvrdilo. Jsme rádi, že jsme vyhráli, tři body jsou pro nás důležité. Musíme se z toho i hodně poučit. Jeli jsme ale pro tři body. To jsme zvládli a to je pro náš nejdůležitější.

Jak důležité je mít v týmu Erika Thorella, který zapsal tři body a asistoval i na vaši branku?

Erik hraje výborně, je to playmaker. Hezky mě tam našel, já se trochu otevřel, trošku jsme něco změnili při přesilovce. Našel mě hezky do prázdné a já už to měl celkem jednoduché. Každý hráč v týmu ale má svoji úlohu, kterou plní. Proto se nám daří tak, jak se nám daří. Nebylo to ale optimální, doufám, že si k tomu zítra sedneme a řekneme si k tomu víc.

Důležitou branku zapsal sváteční střelec Adam Polášek. Co jste říkal tomu, jak vyrazil vpřed?

Bylo to pro ně i dlouhé střídání a pak ujeli. Tomas (David Tomášek) to tam dobře dal žabičkou a Poly (Adam Polášek) ukázal svoji sílu, vybojoval si puk a šťastně to tam padlo. Takové góly potřebujeme.

Jak důležitá byla hra v oslabení? Ve třetí části jste se bránili často.

Bohužel jsme tam měli vyloučení, s tím nic neuděláme. Naše obranné čtveřice to sehrály parádně. Patří jim velký dík, ale hlavně Kořen (Josef Kořenář) nás podržel. Tohle vítězství jde za ním.

Říkal jste, že výkon nebyl optimální. Napravení porážky z Liberce vás ale musí těšit, ne?

Určitě. V Liberci jsme měli dobré utkání, i když nám nevyšel vstup. Prohráli jsme gólem minutu před koncem a věděli jsme, že dneska to bude těžké. Vyhráli jsme, máme tři body a jsme ve čtvrtfinále, ale chceme bojovat dál o druhou příčku. Věřím, že to zvládneme.

Ze všech vzájemných zápasů tentokrát Kladno nejlépe drželo krok. Je znát, jak se Rytíři rvou o vyhnutí se baráži?

Určitě, hrají o přežití, takže nemají co ztratit. Je vidět, že občas riskují až za hranou. Někdy se jim to vyplácí a někdy ne.

Co jste říkal na atmosféru? Potřetí v sezoně bylo v Kladně vyprodáno, oba kotle hlasitě fandily…

Atmosféra byla parádní jak ze strany domácích, tak musíme hlavně poděkovat našim fanouškům. Bylo jich tady hodně a byli hodně slyšet, takže jim patří velký dík. Doufám, že nás budou podporovat i v dalších zápasech.

Mezi Spartou a Kladnem byla v minulosti velká rivalita. Jak to vnímáte vy z mladší generace?

Nevím, přijeli jsme jako na každý jiný zápas. Občas to bylo trochu vyhrocenější, což je pro nás dobré do play off. To k hokeji ale patří.

Byl to dobrý trénink na play off?

Nevím, jestli bych to nazval tréninkem. Bylo to vyrovnané utkání z obou stran. Kladno hrálo výborně, občas riskovalo, občas mu to vycházelo a občas ne. Bylo to takové menší play off utkání. Jsem rád, že jsme ho mohli hrát a že jsme ho vyhráli.

