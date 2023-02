„Bereme to jako ztracený bod, protože na konci zápasu musíme udržet nervy na uzdě,“ přiznal Vladimír Sobotka, který se na výhře podílel třemi asistencemi. Narážel tak na fakt, že ještě na začátku 56. minuty sparťané vedli 3:2 a měli nakročeno k tříbodovému vítězství. Poté srovnal domácí Čachotský a zápas šel do prodloužení. Z původně plánovaných pěti minut se odehrálo pouze osmnáct minut a vítěznou dělovku napálil do budějovické sítě kapitán Pražanů Michal Řepík.