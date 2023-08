Hokejová Sparta pozvala všechny hokejové fanoušky na neutrální led do Poděbrad, kde v rámci přípravy vyzvala Mladou Boleslav. Bruslaři se v utkání dostali hned třikrát do vedení, Sparta ale pokaždé odpověděla a rozhodla bleskově v prodloužení. Už po 41 sekundách rozhodl o vítězství Pražanů svojí druhou branku v zápase exboleslavský útočník Pavel Kousal.

Hokejisté Mladé Boleslavi se v Poděbradech utkali v rámci přípravy s pražskou Spartou. | Foto: Jan Pavlíček

Poděbradské publikum se mohlo v úterý odpoledne přijít podívat na pořádnou plejádu špičkových hokejistů. Jak Sparta, tak Mladá Boleslav se totiž v rámci přípravy vytasily s velkými jmény. Na straně „domácích“ Pražanů nechyběli Michal Kempný, Vojtěch Mozík, Filip Chlapík, Vladimír Sobotka nebo Michal Řepík.

Mladá Boleslav zase vyjela na led se jmény jako Robert Lantoši, Juhamatti Aaltonen nebo Filip Pyrochta a vůbec poprvé v předsezonní fázi nasadila do utkání i navrátilce Pavola Skalického, který poslední tři ročníky strávil ve finské nejvyšší soutěži.

Začátek zápasu ale patřil mladoboleslavskému mládí. V šesté minutě totiž využil přihrávku Zacha Osburna jednadvacetiletý Sebastian Malát, který otevřel skóre. Odpověď našla Sparta v přesilové hře v podání zkušeného Vladimíra Sobotky, jenže vyrovnaný stav vydržel jen lehce přes minutu. Pak si zahráli přesilovku i Středočeši a podruhé v přípravě se za ně prosadil Matti Järvinen.

Jenže ještě do první přestávky byl rozdíl znovu smazaný. Proti svému bývalému zaměstnavateli se trefil Pavel Kousal, který do Sparty přestoupil začátkem tohoto roku, a znovu se jednalo o potrestané vyloučení na straně soupeře.

Hosté byli však i dál produktivnější a také potřetí v zápase odskočili do trháku. Krátce před polovinou zápasu se individuálně prosadil Tim Söderlund a tentokrát se Mladá Boleslav mohla z vedení radovat déle. Rychle po startu třetí části přesto srovnal sparťanský obránce Michal Kempný.

Ve zbytku základní hrací doby už gólmani Josef Kořenář a Jan Růžička neinkasovali, přestože oba měli práci při oslabeních. I přes vyhrocenější závěr třetí části dospělo utkání až do prodloužení. To však nemělo dlouhého trvání. Už po 41 sekundách rozhodl o výhře Sparty svojí druhou trefou Pavel Kousal.

„Veškerou práci udělal Roman Horák. Vybojoval puk v rohu, přejel celé hřiště, nalákal gólmana a dal mi puk tak, že jsem ho dal do prázdné, byl jsem v dobré pozici,“ popisoval pro klubový web autor rozhodující branky.

Pražané tak zapsali třetí vítězství v přípravě ze tří duelů. Mladá Boleslav naopak potřetí padla a na svém kontě má zatím jen jediné vítězství, které brala po samostatných nájezdech nad Karlovými Vary. Bruslaře, kteří zatím nevstřelili v žádném zápase víc než branku, může těšit alespoň zlepšená produktivita.

„Všechny zápasy jsme zvládli, což je samozřejmě lepší, než kdybychom všechny prohráli – to by asi nebylo tak příjemné. Myslím, že se do toho všichni postupně dostáváme a že to bude lepší a lepší," zakončil Kousal.

HC Sparta Praha – BK Mladá Boleslav 4:3pp (2:2, 0:1, 1:0 – 1:0)



Branky a nahrávky: 13. Sobotka (Chlapík, Lajunen), 16. Kousal (Krejčík), 41. Kempný, 61. Kousal (Horák) – 6. Malát (Osburn), 14. Järvinen (Aaltonen), 30. Söderlund. Rozhodčí: Jaroš, Veselý – Dědek, Ondráček. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:1.



HC Sparta Praha: Kořenář – Kempný, Irving, Němeček, Moravčík, Krejčík, Mozík, Mikliš, Krutil – Chlapík, Sobotka, Řepík – Kousal, Horák, Kestner – Buchtele, Lajunen, Hauser – Forman, Najman, Konečný.

BK Mladá Boleslav: Růžička – Pyrochta, Pláněk, Jeřábek, Osburn, Jánošík, Čech, Bernad, Štibing – Lantoši, Järvinen, Aaltonen – Söderlund, Roman, Skalický – Šmerha, Fořt, Suchý – Malát, Hradec, Stránský.