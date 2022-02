"Hrál se hodně rychlý hokej, nebyl moc přerušovaný, hlavně první dvě třetiny. Budějovice hrají výborně a my jsme věděli o jejich síle. Třikrát v sezoně nás porazily, o to více jsme chtěli uspět. Podařilo se nám jít do vedení a poté, celkem zodpovědnou hrou dozadu i výborným výkonem Machovského, jsme uhájili vítězství a nedovolili soupeři vstřelit ani gól," těšilo trenéra Sparty Josefa Jandače.