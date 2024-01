/FOTOGALERIE/ Tři porážky v řadě znamenaly pro Spartu ztrátu vedoucí příčky v tabulce hokejové extraligy. Pražané se ale vrátili zpět na vítěznou vlnu hodně rázným způsobem. Na domácím ledě přejeli úřadující šampiony z Třince 5:1! Dvěma góly se na tom podílel útočník Filip Chlapík. Utkání bylo první součástí 15. ročníku charitativního projektu Sparta vzdává hold a sledovalo jej 15527 diváků.

Oceláři přijeli do metropole s dvěma výhrami v zádech a pěti výhrami z posledních šesti zápasů a v úvodu to bylo vidět. Hosté byli lepší a brankář Třince Mazanec si první symbolický zákrok připsal až v 5. minutě.

Úřadující mistr ale nedokázal otevřít skóre a Sparta se naopak prosadila z první vydařené akce. Hauser vyslal do brejku Tona a syn legendy Pražanů předvedl sebejisté zakončení. Jedenadvacetiletý útočník si tak ve třetím extraligovém startu připsal první gól.

Spartu vedení povzbudilo a do dalších slibných příležitostí se dostali Konečný, Horák a Kousal, Mazance ale překonat nedokázali. Oceláři mohli vyrovnat v přesilové hře, Kořenář byl ale pozorný. Ve 28. minutě připravil Horák překvapivou přihrávkou gólovou šanci pro Buchteleho, který se v zakončení nezaváhal.

Třinec následně přidal v útočné aktivitě, Pražané ale se ale soustředili na pozornou obranu. Navíc Kořenář chytal spolehlivě. Na začátku třetí třetiny Sparta nevyužila druhou přesilovku a následně trefil Mužík tyč. Zdramatizovat zápas mohli Hrehorčák s Vránou, Kořenář ale jejich šanci zlikvidoval.

Ve 49. minutě tak posunul domácí k výhře Chlapík, jenž vybruslil zpoza branky a prostřelil Mazance. Hosté ale nerezignovali a o dvě minuty později připravil Kořenáře o první možné čisté konto v sezoně Kundrátek. Drama se ale nekonalo. Při přesilovce skóroval Chlapík a při power play Forman. Zápas zakončila série šarvátek po skončení duelu.

Hlasy trenérů po utkání

Pavel Gross (Sparta): "Viděli jsme krásný zápas. Minulý týden proti Pardubicím to tady byla reklama na hokej a myslím si, že dnes to bylo stejné. Když Sparta uspořádá akci, jako je současný hold nebo předtím oslava 120 let, tak je to vynikají. Přijdou lidi. Předešlé dva tři zápasy jsme nehráli moc dobře a teď nás čekal strašně těžký soupeř. Zároveň to byl ale ideální soupeř, jak se vrátit zpět, protože kdybychom hráli na 90 procent, bylo by to fatální. Odmakali jsme to, vyhrávali jsme spoustu soubojů. Prvních deset minut měli asi trochu více ze hry Třinečtí, ale po prvním gólu se nám trošku vrátilo sebevědomí. Byl krásný a tvrdý hokej, mělo to vše, co bude i patřit k play off."

Vladimír Országh (Třinec): "Viděli jsme zápas ve výborné atmosféře. Prvních deset minut jsme měli velmi slušný pohyb, poté jsme dostali gól z brejkové situace a to nás trošku nalomilo. Celkově ale dnes byla Sparta důraznější, důslednější v detailech. Hlavně před oběma brankami. Měli jsme nějaké šance, ale nedostávali jsme se k odraženým pukům a Sparta velmi dobře bránila. Čekala na brejkové situace, které jí vyšly, přesilovku a dnes důležité věci, které rozhodují, zvládla lépe než my. Proto zaslouženě vyhrála."

HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 7. Ton (Hauser), 28. Buchtele (R. Horák, Irving), 49. Chlapík (Buchtele), 58. Chlapík (Kempný, Sobotka), 60. M. Forman (Krejčík, O. Najman) - 51. Kundrátek (Cinciala, P. Vrána). Rozhodčí: Šír, Hribik - Šimánek, Špůr. Vyloučení: 3:5, navíc Mozík - D. Voženílek oba 5 min. Využití: 1:0. Diváci: 15.527.

Sparta: Kořenář - Mozík, Kempný, Moravčík, Krejčík, Irving, Němeček - Řepík, Sobotka, M. Forman - Chlapík, R. Horák, Buchtele - P. Kousal, O. Najman, Konečný - Hauser, Mužík, Ton. Trenér: Gross.

Třinec: Mazanec - Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Polášek, J. Jeřábek - M. Růžička, Nestrašil, D. Voženílek - Helewka, P. Vrána, Cienciala - Hrehorčák, Holinka, Miloš Roman - Sikora, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták.