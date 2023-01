Solidně zaplněná hradecká aréna sledovala od první minuty zajímavý hokej. Do vedení se už ve třetí minutě dostali Pražané. Řepík našel volného Formana, který prostřelil Růžičku mezi betony – 0:1. Mountfield přišel s rychlou odpovědí. Marcel vyslal nepříjemnou střelu od modré, tu Kovář neudržel a s pohotovou dorážkou přispěchal Lev – 1:1.

Na konci sedmé minuty mohli jít domácí do vedení, když přečíslení dva na jednoho zakončoval Radovan Pavlík. Zázračný zákrok ale vytáhl Kovář. Hostující gólman se však při něm zranil a do branky musel jít Kořenář. Do vedení se tak v polovině první třetiny dostali po dorážce Safina hosté – 1:2.

I po změně stran se hrál hokej nahoru dolů. Když už to vypadalo, že po čtyřiceti minutách hry budou spokojenější Pražané, Lvi udeřili. Perret poslal zpoza branky puk na hůl Lalancetta, ten v čase 39:55 vyrovnal – 2:2.

V poslední třetině se na ledě pořádně přitvrdilo, dohrával se každý souboj a v bitce se utkali Perret s Jandusem. V 53. minutě šla Sparta znovu do vedení. Růžička pouze vyrazil skákavý kotouč betonem před branku, kde byl volný Thorell – 2:3. V závěru Mountfield odvolal gólmana a risk se mu vyplatil. Jergl se dostal k volnému puku a dělovkou nedal Kořenářovi šanci - 3:3.

V následném prodloužení už po několikáté Hradec zkusil hru bez gólmana, tentokrát na ni doplatil, když rozhodující gól obstaral Sobotka. "Věděli jsme, že to občas hrají. Před prodloužením jsme se na takovou variantu připravovali," přiznal Vladimír Sobotka. "Z naší strany se nejednalo o ideální výkon, protože umíme být lepší. Škoda třetího gólu, protože jsme jeli do Hradce proti tři body. Jsme ale rádi, že jsme nakonec prodloužení urvali na naši stranu," dodal střelec vítězné trefy.

Na straně domácích veselo pochopitelně nebylo. „Jsme samozřejmě zklamaní, že máme jen jeden bod, měli jsme jich sebrat víc. Na druhou stranu jsme v pátek v Mladé Boleslavi nehráli dobrý zápas a bod jsme získali, tak to asi v hokeji je. Někdy jste lepší, získáte jen jeden, někdy horší a třeba vyhrajete, ale chtěli jsme víc," řekl hradecký útočník Jakub Lev.

Hradec Králové - Sparta Praha 3:4 po prodloužení (1:2, 1:0, 1:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 5. Lev (Marcel, Novák), 40. Lalancette (Perret), 59. Jergl (Cingel, Rosandić) – 3. M. Forman (Řepík), 10. Safin (Moravčík, Konečný), 52. G. Thorell, 64. Sobotka (Kempný). Rozhodčí: Hejduk, Stano – Lhotský, Hnát. Vyloučení: 4:3. Diváci: 5188.

Hradec Králové: J. Růžička – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík, Marcel – Eberle, Cingel, Kev. Klíma – Perret, Lalancette, Jergl – R. Pavlík, Lev, Novák – Pilař, Štohanzl, Lang. Trenér T. Martinec.

Sparta: J. Kovář (7. Kořenář) – Kempný, Mikliš, Němeček, Jandus, Moravčík, T. Tomek, Polášek – M. Forman, Sobotka, Řepík – Konečný, Horák, P. Kousal – Buchtele, D. Vitouch, Safin – Hauser, G. Thorell, Kaše. Trenér: Wallson.

