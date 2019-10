V O2 areně se přitom potkaly celky, které patří k nejofenzivnějším v celé extralize a první vzájemný duel letošní sezony dopadl pod Ještědem divokou přestřelkou s patnácti góly.

„Možná trochu sehrál roli první zápas, kdy padlo hodně branek. Soupeř měl za sebou navíc špatnou sérii, takže všichni chtěli hrát více z obrany, a jim se to dařilo,“ uznal brankář Pražanů Matěj Machovský.

Nešťastná trefa

Gólman Sparty se mohl snažit sebevíc, ale ofenzivní parťáci ho tentokrát nepodpořili nějakým zásahem na druhém konci kluziště. „Nevytvořili jsme si dostatek šancí, abychom vstřelili gól. Neměli jsme tlak do brány,“ nelíbilo se Machovskému.

Domácí se v útoku opravdu trápili. Oproti posledním povedeným zápasům byla ofenziva jalová. „Ve třetí třetině jsme ze sebe vydali vše, ale dnes nám to prostě nešlo,“ litoval asistent trenéra Jaroslav Nedvěd.

„I z takových pološancí jsme netrefovali branku, takže jsme se pak ani nemohli dostat k nějakým dorážkám. Stříleli jsme to po mantinelech a vyháněli jsme se ven,“ doplnil Nedvěd.

O vítězi tak rozhodla jediná trefa, a to velmi kuriózní. Hudáčkův pokus totiž tečoval jeden ze sparťanských obránců a puk přeplachtil bezmocného Machovského. „Mrzí to. Kdyby nás přejeli a vzali si výhru, člověk nic neřekne, ale byla to taková plácáná,“ smutnil gólman.

Pod tlakem jsme nebyli

Úspěšný říjen tedy nakonec Pražané bez porážky nezakončili. Po devíti vítězstvích přišel po měsíci zápas bez získaného bodu. Úspěch Liberce potvrdil do prázdné branky Kotvan.

„Je to škoda, ale jsme rádi aspoň za tuto sérii. Kdyby to bylo stále takhle, že devětkrát vyhrajeme a jednou prohrajeme, bude to dobré,“ prohlásil zadák Jan Košťálek.

Že by si zároveň sparťané trochu oddechli, však odmítl. „Žádný tlak, že musíme prodloužit vítěznou šňůru a kolikátá výhra to může být, jsme neřešili,“ podotkl čtyřiadvacetiletý obránce.

Na Spartu už zřejmě dolehl i nabitý program posledních dní. Během jednoho týdne sehráli už čtvrté střetnutí. „Měli jsme za sebou dost těžkých zápasů a je možné, že jsme byli v menším útlumu, nešly nám nohy,“ uvedl asistent Uweho Kruppa.

Před reprezentační pauzou čekají Spartu ještě dva náročné duely. V pátek se představí na ledě Třince, v neděli vyzve Kometu.