Premiérový start za Spartu si připsal odchovanec David Tomášek, který trochu nečekaně skončil i přes povedený start do sezony (bilance jednoho gólu a pěti asistencí v sedmi zápasech) ve finském Jyväskylä.

Útočník, který má na svém kontě už pětadvacet reprezentačních startů, tedy rozšířil už tak nabité ofenzivní řady pražského celku. Proti Mladé Boleslavi se postavil do třetí formace s Davidem Dvořáčkem a Martinem Dočekalem. Do statistik se nezapsal, ale mrzet ho to nemuselo.

Po bezbrankové první třetině totiž otevřel skóre Jan Buchtele, který dostal příliš prostoru na pravém křídle a poslal puk za Jana Růžičku. Odpověď přišla po čtyřech minutách. Po velkém závaru v přesilové hře se odražený puk dostal k Jakubu Klepišovi, jenž ho tvrdou ranou dostal do sítě.

Přestože góly nepadaly, utkání mělo svižné tempo a diváci si mohli užít ještě drobný nášup k šedesáti minutám základní hrací doby. Bod navíc získala Sparta. Michal Řepík pěknou stahovačkou oklamal Martina Ševce a předložil puk najíždějícímu Andreji Kudrnovi, jenž překonal Růžičku.

„Oba týmy hrály s velkým nasazením. Měli jsme celý zápas hodně energie, dobře jsme bruslili a vytvořili jsme si několik šancí. Dělba bodů byla spravedlivá a v prodloužení už jsme byli šťastnější,“ dodal Krupp. Po nešťastném vstupu do sezony si v posledních dvou utkáních spravil chuť i brankář Matěj Machovský.

Vzpomínáte? V úvodních dvou divokých duelech inkasoval dvanáctkrát z 54 střel a na chvíli přenechal místo mezi třemi tyčemi Jakubu Sedláčkovi. V posledních dvou zápasech už však byl na jeho výkony opět spoleh a za jeho záda prošly pouze tři rány z šedesáti. „Machovský chytal velmi dobře, celkově jsme v defenzivě podali povedený výkon,“ uzavřel Krupp.