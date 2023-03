"První dva zápasy bych nekomentoval. To byl náš skvělej podzim… Jeden jsme pak vyhráli, druhý prohráli, ale byla to loterie na střely, ve kterých jsme měli navrch. Olomouc je tým, který bude kousat. Když je takhle podpoří gólman, mohou být nepříjemní pro každého v předkole i případně ve čtvrtfinále," uznal útočník David Tomášek.

Dvě kola před koncem základní části došlo v tabulce po hodně dlouhé době k situaci, kdy mají všechny kluby stejný počet odehraných zápasů. Sparťané brali s Olomoucí pouze bod, na Vítkovice tak stále ztrácejí dva.

Komplikace. Slavia padla se Vsetín, o předkolo bude bojovat v Jihlavě

"Víme, že jsme o něj proti Olomouci hráli. Vyhráváme iks zápasů, pak potřebujeme tři body a možná se projevila křeč při šancích. Motivace byla a je velká, protože když už se dostanete ze třináctého místa nahoru, chcete být co nejvýše. Máme ještě dva zápasy, ztrácíme dva body, takže půjdeme po Hradci a uvidíme, jak dopadneme," burcuje Tomášek.

Na nepovedený zápas s Olomoucí bude třeba rychle zapomenout. "Od Olomouce to byl klasický urputný hokej a první třetina od nás byla špatná. Neměli jsme potřebnou šťávu. Možná se na nás trošku podepsal zápas s Třincem, navíc něco lítá kabinou. I takové zápasy jsou. Člověk tlačí a tlačí, ale není mu přáno. Škoda, byla to velká šance, jak se dotáhnout na to druhé místo," pokračoval sparťanský útočník.

Pražany v pátek čeká domácí zápas s Hradcem Králové. "Je to výborný tým, kterému to jezdí. Čeká nás velmi těžký zápas, jde jim o čtyřku, takže nás čeká dobrej špíl," dodává Tomášek.

