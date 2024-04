/FOTOGALERIE/ Hokejisté Třince jako historicky první český tým dokonali obrat série ze stavu 0:3 k postupu 4:3 na zápasy. Na ledě pražské Sparty v sedmém semifinále dvakrát ztráceli, v poslední minutě základní hrací doby ale srovnali a na začátku čtvrtého prodloužení si dokráčeli pro vítězství 3:2, když rozhodl Miloš Roman. Oceláři míří do finále proti Pardubicím, zatímco Pražanům sezona skončil

Hokejisté Sparty vyjeli k rozhodujícímu semifinálovému zápasu znovu i se svým kapitánem Michalem Řepíkem, kterému vypršel dvouzápasový disciplinární trest. Jen málokdo ale na začátku asi tušil, že všichni aktéři duelu před sebou mají více než dva plnohodnotné zápasy.

Sparta odskočila do vedení už v páté minutě, kdy se dobře zorientoval za brankou Chlapík, obkroužil klec a Jakub Krejčík volný puk prostrčil za záda Kacetla.

Narvaná O2 arena si mohla vychutnat gólovou radost hned třikrát – nejprve po vstřelení branky, pak po uznání ze strany rozhodčích a následně i po přezkoumání videa. Puk opravdu přešel celým objemem čáru.

Jenže vedení Pražanů vydrželo jen krátce přes polovinu třetiny. Pak Adam Helewka vypálil po přerušení, schytal smršť ran od sparťanů a pro svůj tým získal přesilovou hru, kterou vzápětí sám šikovným usměrněním puku využil.

Pražané byli ve zbytku první třetiny aktivnější a i když další gól nepřidali, přenesli si do druhého dějství část přesilové hry. A s ní už Sparta naložila, jak potřebovala. Jakub Krejčík nahodil puk od modré čáry tak šikovně, až skončil v síti.

Ve zbytku třetiny ovšem Sparta svoji herní převahu v další gól neproměnila. Pražané byli několikrát sami mezi kruhy, pokaždé však pohořeli na dobře postaveném Kacetlovi, nebo branku úplně minuli. Oceláři mohli smazat rozdíl z přesilové hry, jenže ani oni nebyli úspěšní. V největší možnosti v poslední minutě orazítkoval tečovaný puk tyč za Kovářovými zády.

Do třetího dějství pak Třinec vletěl jako lavina a brzy slavil vyrovnání. Jenže Ciencialův gól neplatil kvůli hře vysokou holí a Oceláři museli znovu dotahovat až v poslední minutě. Mozík vyfasoval trest za podrážení, Marko Daňo dostal v přesilovce přihrávku před odkrytý kout brány, bez větších problémů usměrnil puk do sítě a poslal utkání do prodloužení.

V něm měl první čtvrthodinu jasně navrch Třinec, ze svých možností ale nic nevytěžil ani ve chvíli, kdy už Kovář ležel na zádech v brankovišti. Vitouch poté dobrým napadáním rozbil soupeřův tlak, jenže ani domácí ze svého náporu branku nevstřelili.

A změnu nepřineslo ani prodloužení číslo dvě. V něm měl tutovou možnost Řepík, jenže fantastický zákrok proti němu vytáhl Kacetl. Na druhé straně neuspěl Daňo, proti němuž obstál rovněž velmi jistý Kovář. Ve třetím prodloužení měla Sparta místy obrovský tlak, jenže Kacetl znovu potvrdil famózní výkony ve vyřazovacích bojích.

A těmi nakonec dovedl Třinec k historickému obratu. Ze čtvrtého prodloužení totiž neuběhly ještě ani dvě minuty, kdy Miloš Roman dostal puk před prázdnou část branky a nezaváhal. Zatímco na jedné straně zavládla euforie, na druhé převládl smutek. Ten nezmírnila ani trofej pro třetí tým extraligy a bronzové medaile.

„Chtěl bych pogratulovat soupeři k finále, byla to parádní série. Bylo to na sedm zápasů, ale dohromady jich bylo víc. Hlavně bych chtěl poděkovat manšaftu za sezonu, kterou jsme hráli. Kluci přišli každý den do práce, měli z ní radost a vyvíjeli se. Pracovali jsme na pár věcech, ve kterých jsme se zlepšili. Závěr nám nevyšel. Chtěl bych poděkovat i realizačnímu týmu a všem, kteří pro Spartu pracují. Přeju Třinci hodně štěstí,“ hledal po utkání slova trenér Sparty Pavel Gross.

„Sparta má skvělé trenéry, výborné mužstvo, ale já mám to potěšení, že se svými spolupracovníky trénuju mimořádný tým. To rozhodlo sedmé utkání. Zápas byl vyrovnaný, zdálo se mi, že byl hodně kvalitní. I čtvrté prodloužení bylo výborné. Pak hráčům lehce docházely síly, ale pořád to byl takticky vedený boj. Obě mužstva měla v prodloužení vyložené šance, pro nás je důležité, že jsme poslední gól vstřelili my a radujeme se,“ doplnil kouč postupujícího Třince Zdeněk Moták.

HC Sparta Praha – HC Oceláři Třinec 2:3pp (1:1, 1:0, 0:1 – 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 5. Krejčík (Chlapík, Vitouch), 21. Krejčík (Kousal, Hrabík) – 12. Helewka (Cienciala, Hudáček), 60. Daňo (Hudáček, Marinčin), 122. Roman (Adámek, Kurovský). Vyloučení: 3:3. Využití: 1:2. Rozhodčí: Hribik, Ondráček – Ondráček, Hynek. Diváků: 16 780. Výsledek série: 3:4.

HC Sparta Praha: Kovář – Kempný, Mozík, Krejčík, Mikliš, Moravčík, Irving, Němeček – Řepík, Sobotka, Forman – Vitouch, Horák, Chlapík – Buchtele, Lajunen, Harper – Hrabík, Najman, Kousal.

HC Oceláři Třinec: Kacetl – Smith, Marinčin, Nedomlel, Kundrátek, Šenkeřík, Adámek – Nestrašil, Čacho, Hrehorčák – Daňo, Cienciala, Hudáček – Voženílek, Helewka, Růžička – Roman, Vrána, Dravecký – Kurovský.