„Je to hráč, kterého je opravdu těžké dostat z předbrankového prostoru. Má parametry, které budí respekt, dokáže se soupeřům dostat pod kůži. Aspekty, které se do play off jednoznačně hodí,“ uvědomuje si sportovní manažer Jaroslav Hlinka. Právě do vyřazovacích bojů si sparťané od Vauhkonena hodně slibují. I proto s ním podepsali smlouvu jen do konce této sezony.