„Šli jsme do zápasu naplno a i nadále musíme hrát stejně," má jasno obránce Jan Košťálek, který se na čtvrtečním vítězství podílel gólem a asistencí. „Nesmíme Liberci nabízet šance," přiznal, kde byl hlavní problém předchozích tří nezdarů.

Pražané rozhodli o prodloužení série už v úvodní třetině. V deváté minutě se během pouhých 32 vteřin trefili Dvořáček s Horákem a poté i zmiňovaný Košťálek, který nádhernou ranou propálil Kváču. „Cítil jsem za sebou hráče, tak jsem to chtěl dát co nejdřív na bránu. A padlo to tam," dodal s úsměvem.

Zbytek utkání byl v režii Sparty

Na tento úder už nedokázali liberečtí hokejisté odpovědět a sparťané měli zbytek utkání ve své režii. Po bezbrankové druhé dvacetiminutovce se v té závěrečné prosadili Rousek s Řepíkem a konečný výsledek byl na světě.

„Byli jsme laxní, nedařilo se nám. Nezlomí nás to ale, jedeme dál a v neděli v Praze vyhrajeme," neskrývá optimismus liberecký útočník Adam Musil.

Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha 0:5 (0:3, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 9. Dvořáček (Jurčina, Dvořák), 9. Horák (Rousek, Němeček), 17. Košťálek (Sukeľ), 44. Rousek (Němeček, Košťálek), 55. Řepík (Horák, Sobotka). Rozhodčí: Šír, Kika - Lederer, J. Svoboda. Vyloučení 6:8. Využití 0:1. Bez diváků. Stav série 3:1.

Liberec: Kváča - Knot, Vitásek, Havlín, Rosandič, Hanousek, Kolmann, od 56. navíc Kunst - Lenc, Musil, Birner - Bulíř, Gríger, Najman - Špaček, Jelínek, Vlach - Průžek, Šír, Rychlovský.

Sparta: Machovský - Košťálek, Němeček, Jandus, Polášek, Němec, Dvořák, Jurčina - Řepík, Horák, Rousek - Forman, Tomášek, Sobotka - Zikmund, Pech, Buchtele - Dvořáček, Sukeľ, Kudrna.