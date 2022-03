"Zlínu už v podstatě o nic nešlo, věděli jsme, že i přesto to bude náročné utkání. Nebylo to pro nás vůbec nic lehkého. Jsme rádi, že jsme odvezli tři body," pokračoval a narazil také na fakt, že pro zlínský klub už platí smutná jistota sestupu z nejvyšší soutěže. "Na druhou stranu mají ještě několik zápasů do konce sezony, nikomu nedají nic zadarmo. Myslím si, že Zlín bude bojovat až do posledního zápasu," poznamenal Šmerha.

V pátek hraje Sparta v Karlových Varech a v neděli si dá se Zlínem odvetu, tentokrát na domácím ledě. "Určitě musíme být lepší v koncovce a zároveň hrát zodpovědněji v obranném pásmu. Soupeř v utkání čekal na naši chybu. Na druhou stranu musíme ještě více chodit do branky a proměňovat své šance," odkrývá Šmerha plány vedoucí k úspěchu.

Sparta porazila Zlín a je už třetí