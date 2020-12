„Chtěli jsme rychle zapomenout na porážku v Karlových Varech. Jsme rádi, že se nám podařilo rychle se vrátit zpět na vítěznou vlnu. Věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř, jelikož s Vítkovicemi jsme nedávno sehráli vyrovnaný duel,“ přiznal útočník Pražanů Lukáš Rousek.

Ten otevřel střelecký účet už ve čtvrté minutě utkání.

„Původně jsem se chtěl natlačit do brankoviště podél mantinelu, ale nakonec jsem se rozhodl pro kličku a střelu z mezikruží. Jejich obránce mi dal hokejku mezi nohy, jsem rád, že i v pádu jsem dokázal zakončit a skórovat. V každém utkání se snažím odevzdat maximum a pomáhat týmu v cestě za vítězstvím,“ poznamenal.

Přidat mohl i druhou trefu, jenže neproměnil trestné střílení. „Nepovedlo se mi to. Hlavní je, že góly dali jiní kluci a společnými silami jsme dokráčeli k tříbodovému vítězství,“ těšilo jej.

Na jeho úvodní trefu navázal Roman Horák. Hosté na začátku třetí třetiny snížili na 2:1 z pohledu domácích, ale v závěrečné desetiminutovce rozhodl o vítězství Matúš Sukeľ a trefou do prázdné branky pečetil na konečných 4:1 zkušený útočník Lukáš Pech.

Povedený prosinec mohou sparťané završit hned ve středu na ledě Pardubic. Půjde o souboj dvou nejúspěšnějších týmů poslední doby. Pardubičtí se totiž pyšní bilancí sedmi výher v řadě.

„Mně osobně vyhovuje, když se hraje každý druhý den. Jsem zkrátka neustále v tempu. Na druhou stranu je skvělé, že můžeme hrát. Do každého zápasu chodíme na sto procent. Snažíme šedesát minut pracovat naplno, abychom mohli pomýšlet na úspěch. Věřím, že nám to vydrží co nejdéle,“ dodal Rousek.

Středeční zápas se v Pardubicích hraje od 17:20 hodin a přímým přenosem jej vysílá ČT 4 Sport.