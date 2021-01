První s posledním? Plné dvě třetiny úterního zápasu mezi Spartou a Českými Budějovicemi to tak moc nevypadalo. Motor kladl v O2 areně domácím Pražanům tuhý odpor a skóre se přelévalo ze strany na stranu. Až v závěrečné dvacetiminutovce sparťané ukázali, že extraligové tabulce vévodí právem a rozhodli o jasném vítězství.

Ne všechno ale bylo perfektní. „Měli jsme doslova katastrofální vstup do zápasu,“ hněval se domácí trenér Josef Jandač. „První třetinu jsme vůbec nezvládli. Byli jsme pomalejší, soupeř hrál hodně aktivně, přehrával nás a vynutil si fauly,“ kritizoval kouč. Ostatně právě v přesilovce šli Jihočeši po pěti minutách do vedení, gólmana Jakuba Neužila překonal Šimon Kubíček.

Motoru došly síly

Po změně stran přišlo i otočení skóre: trefili se Jan Buchtele a po něm při početní výhodě se štěstím Roman Horák. Jenže uběhla pouhá minuta a budějovický Pavel Pícha při hře čtyři na čtyři vyrovnal.

„Před druhou částí jsme udělali určité změny. Něco jsme si řekli a zlepšili jsme pohyb i důraz, začali jsme víc střílet. Pořád to nebylo ono, až ve třetí třetině jsme naše šance proměnili a využili toho, že Motoru možná došly síly,“ hodnotil Jandač.

Ve třetí části sparťané skutečně opanovali kluziště. Krátce po sobě se prosadili Robert Říčka a Lukáš Rousek a domácí hned hráli uvolněněji. Konečnou podobu skóre dokreslili David Němeček a Vladimír Sobotka, Lukáš Pech si připsal tři asistence.

? | Trenéři zamíchali sestavou, udělali změny, které nás nastartovaly. Nové složení nám prakticky pomohlo rozhodnout zápas," řekl ROBERT ŘÍČKA.

? Rozhovor: https://t.co/mRtSeKxCG3 pic.twitter.com/kejawO7tz0 — HC Sparta Praha (@HCSpartaPraha) January 19, 2021

„Trenéři zamíchali sestavou a to nás nastartovalo. Nové složení nám prakticky pomohlo rozhodnout zápas. Soupeři trošku došly síly, měli jsme více prostoru, z čehož pramenilo spoustu šancí. Góly byly pěkné, výhry si moc vážíme,“ řekl spokojený útočník Říčka.

V pátek znovu v Brně

Hosté sice okupují poslední příčku tabulky, po dvě třetiny však byli favoritovi minimálně vyrovnaným soupeřem. O to víc je mrzel finální výsledek.

„Je to obrázek celé naší sezony. Měli jsme to slušně rozehrané a pak začneme dělat hrubé chyby v obranném pásmu a hra se rozsype. Nemám pro to vysvětlení, je to ubíjející a frustrující,“ mračil se trenér Václav Prospal.

Sparta si po třech venkovních duelech zahrála doma, ale už v pátek se představí opět na ledě soupeře. A to v Brně, kde minulý týden po vyrovnané bitvě padla 3:4 v prodloužení. Pražané tak mají Kometě co oplácet.

„Hráli jsme tam nedávno a věřím, že tentokrát uspějeme. Minulý týden jsme tam neodehráli špatný zápas, ale mohli jsme proměnit víc přesilovek,“ řekl Říčka. „Tabulka je v současné době hodně vyrovnaná, každý bod se počítá. Nyní jedeme na vítězné vlně a chceme to potvrdit,“ dodal útočník.