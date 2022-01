„V první třetině byla Sparta lepší, nám nešly nohy a musíme poděkovat brankáři, že nás zachránil při několika velkých šancích. Od druhé třetiny se to začalo vyrovnávat a ve třetí třetině rozhodl náš gól. Jsme šťastní za tři body,“ radostně hodnotil utkání trenér Kladna David Čermák.

Zlepšení týmu v posledních zápasech vidí ve stoupajícím sebevědomí týmu. „Předtím jsme poztráceli řadu zápasů o gól, ztratili jsme je v závěru. Když se pak povede nějaký zápas, tak vás to nakopne. Někdy se k vám přikloní i štěstí,“ dodal Čermák a odmítl, že by čtrnáctibodový polštář na Zlín Rytíře uklidnil. „Já to zažil před dvěma roky a nestačilo to. Budeme hrát až do konce!“ slíbil jasně.

Domácí Josef Jandač mínil, že první třetina byla ze strany Sparty slušná, měla šance. „Pak už to nebylo takové, ale pořád si myslím, že jsme zápas mohli zlomit na naši stranu. Jenže jsme udělali faul, který nechci moc komentovat a oni přesilovky proměnili. V závěru jsme neměli sílu,“ přiznal kouč Sparty, podle něhož není problém týmu, že by nedával góly, ale v tom, že je nedá, když je potřebuje.

Jandač komentoval krátce i odchod brankáře Alexandra Saláka. „Přišel s tím sám, že chce pryč a jestli někdo nechce za Spartu hrát, tak ať se sbalí a jde,“ mávl rukou. Salákův rozhovor pro bulvární noviny komentovat odmítl. "Když to chce tahat z kabiny ven, je to jeho věc."

"Měli jsme hodně šancí, naši hráči z první formace se mohli několikrát prosadit. Byli jsme po většinu zápasu lepší, bohužel jsme se nebyli schopni častěji prosazovat. V poslední době se trochu střelecky trápíme, o to víc je porážka frustrující," přiznal útočník Sparty a autor úvodního gólu derby Daniel Voženílek.

Po týdenní přestávce se do toho hokejisté zase opřou. Další zápas Spartu čeká už v úterý a opět na domácím ledě, do O2 areny přijede Litvínov. "Těšíme se, až budou zápasy pravidelnější. V posledních dnech jsme prožili utahané období, kolem nového roku jsme měli pauzu a nyní znovu. Snad bude zápasů co nejvíc. Máme šanci na to, abychom porážky odčinili. Týmy bojují o každý bod, věřím, se dobře připravíme," vzkazuje soupeři i fanouškům Voženílek.

Sparta Praha – Rytíři Kladno 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 4. Voženílek (Tomov, Moravčík), 22. Horák (Matuškin) – 6. Dotchin (Indrák), 28. Kubík (Plekanec, Baránek), 51. Zikmund (Melka, M. Beran). Rozhodčí: Jeřábek, Horák – Lhotský, Klouček. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:2. Diváků: 1000.

Sparta: Machovský – Moravčík, Matuškin, Tomáš Dvořák, M. Jandus, Polášek , Pavelka, Tomov – E. Thorell, Horák, Řepík – Chlapík, Sobotka, Forman –Vitouch, D. Kaše, Prymula – Strnad, Voženílek, Šmerha.

Kladno: Bow – Kehar, Baránek, Wood, Ticháček, Babka, Suchánek, Dotchin – Hlava, Plekanec, Kubík – Pytlík, Zikmund, Melka – M. Kadlec, Filip, Martin Procházka – Kristo, Indrák, Beran.