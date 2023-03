/FOTOGALERIE/ Hokejisté Sparty vyhráli ve čtvrtek večer v Třinci 4:2 a podruhé ve čtvrtfinálové sérii se ujali vedení. V pátek se hraje zápas číslo 4 a v případě dalšího úspěchu by sparťané v neděli na domácím ledě hráli o postup do semifinále. "Byl to náš nejlepší výkon v sérii," pochvaloval si hru svých svěřenců trenér Pražanů Miloslav Hořava. "V sérii se potkaly dva vynikající týmy," uznal.

Třinec – Sparta Praha (Extraliga – 3. čtvrtfinále play-off, 23. 3. 2023) | Foto: Petr Rubal

Sparťané v Třinci dvakrát vedli (góly Horák a Sobotka), ale domácí pokaždé dokázali srovnat (Adámek, Marcinko). Až na třetí pokus se jim to nepovedlo a na gól Kempného už i přes šance neodpověděli. Do prázdné branky pak pečetil na konečných 2:4 v závěru Tomášek.

Přitom samotný začátek utkání se vůbec nevyvíjel podle sparťanských představ. Po pár minutách byl totiž za faul hokejkou na pět minut plus do konce vyloučen útočník Miroslav Forman. "Faul to byl. Nesmí se to stávat. Každopádně v tom nebyl úmysl, ale spíš nešikovnost. Dostal jsem krosček, snažil jsem se mu jít z otočky do hokejky a jít do branky a sám jsem byl překvapený, jak mi hokejka vyletěla nahoru. Trefila ho mezi nohy. Faul to byl, mrzelo mě to," poznamenal.

Zbytek zápasu tak musel strávit v šatně, což nebylo vůbec nic jednoduchého. "Nejtěžší moment kariéry. Vím, jak byl zápas důležitý. Dvě a půl třetiny jsem chodil po šatně tam a zpátky. Byl jsem nervózní a klukům moc děkuju, že zápas zvládli," ulevilo se mu.

Třinec ve čtvrtfinále se Spartou ztrácí, pouze dotahoval. Co řekli oba trenéři?

Nepříjemnou situaci zažili hráči i fanoušci mezi druhou a třetí třetinou. Na ledě se objevili rýhy a pauza se protáhla na téměř třičtvrtě hodiny. Potřetí za poslední dobu tak extraligový zápas přerušily problémy s ledem. "Díru v ledu jsem zažil poprvé. Bylo to nepříjemné. Chystáte se na třetinu, vlezete na led a oni vás pošlou zpátky do šatny. Měl jsem tělo nachystané do poslední třetiny, ale pak nic. Snažil jsem se udržet v tempu, abych nezatuhnul. Mně se to povedlo, dal jsem si strečink a šel jsem na věc," říkal obránce Pražanů Adam Polášek.

Páteční zápas začíná v 19 hodin a úkoly jsou jasné. Třinec musí vyhrát, aby byl zpět ve hře, Sparta musí vyhrát, aby jela zpět do Prahy s postupovým mečbolem.

Zdroj: Youtube