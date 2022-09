Její tým prošel mezi sezonami zásadní přeměnou. Změnil se trenérský štáb a mužstvo opustila hned dvanáctka hráčů z uplynulého ročníku. Nově seskládaný kádr povede bývalý vynikající útočník a olympijský vítěz z Nagana Pavel Patera, kterému budou sekundovat Patrik Martinec a Jaroslav Hlinka. Patera naposledy působil v Mladé Boleslavi, Martinec pak přichází z Českých Budějovic. To Hlinka už působí v kancelářích na Spartě delší dobu.

„Všichni jsme byli vítězné typy, což budeme chtít přenést i na hráče. Takové ambice lákají. Tlak už jsme zažívali jako hráči, takže jsme na to trochu zvyklí. Je to něco, na co se strašně těším,“ vyprávěl Patera na začátku srpna ve velkém rozhovoru pro Deník.

Reprezentace? Byla by drzost, kdybych o tom uvažoval, myslí si Pavel Patera

„V soutěži jsou extrémně silné týmy. Nechci jmenovat, ale všichni vidíme, jak kdo nakupuje. Budeme ale chtít hrát o první místo, nikdo se za nic schovávat nebude,“ dodal.

Právě Sparta patřila na trhu jako tradičně k aktivnějším celkům a odchody ze svého kádru se snažila co nejlépe zalepit. K tomu Pražanům pomohla i silná partnerství – třeba to s Fortunou. Právě sázková společnost se totiž na začátku tohoto týdne stala generálním partnerem klubu pro příštích šest sezon.

K jakým hráčským změnám tedy ve Spartě přes léto došlo?

Citelné ztráty

Filip Chlapík ze Sparty se raduje z gólu.Zdroj: ČTKNemá cenu spekulovat o tom, že největší ztrátou pro Spartu je odchod Filipa Chlapíka. Pětadvacetiletý útočník, který čtyři sezony neúspěšně bojoval o ustálení na soupisce Ottawy Senators v NHL, se vrátil do Česka a v dresu Sparty ukázal, jakým je hokejistou. V základní části nasbíral během 53 zápasů rovných 70 kanadských bodů a ve vyřazovací fázi jich přidal dalších 15 v 16 duelech. V celé extralize nebyl v uplynulém ročníku lepší hokejista. Chlapík měl nejvíce bodů, gólů i asistencí a nejlepší byl i ve statistice plus/mínus.

Ještě v průběhu ročníku ale Chlapík rozhodl o svém dalším působení. Dohodl se totiž na smlouvě ve švýcarském celku Ambri-Piotta. Právě tam na sebe chce opět upozornit, znovu si vybojovat šanci za mořem a konečně se prosadit do NHL. To Sparta se bude muset zase naučit hrát bez něj. Nahradit by ho mohl například David Tomášek, který do pražského celku přišel v průběhu minulé sezony z KHL, nebo nově příchozí Dominik Simon.

Tomáš Pavelka v dresu pražské Sparty.Zdroj: DENÍKZa zahraničním angažmá odešel ze Sparty také obránce Tomáš Pavelka. Devětadvacetiletý bek na sebe upozornil v Litvínově, se kterým získal v roce 2015 mistrovský titul, a od ročníku 2017-18 působil v hlavním městě. V poslední sezoně pak byl velkou oporou a z defenzivních řad také slušně podporoval útočné snažení svého týmu. Během 63 zápasů zapsal na své konto 32 kanadských bodů.

Jako posilu do své obrany si proto Pavelku vyhlédl finský celek Lukko Rauma. V případě českého beka se bude jednat o první zahraniční angažmá v dospělém hokeji. V mládeži už ale nastupoval po dobu dvou sezon v kanadské juniorské soutěži QMJHL. V obranných řadách Sparty by Pavelku měl nahradit zkušený Jakub Krejčík nebo mladík Michael Krutil.

Finále play off hokejové extraligy - 1. zápas: HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha, 18. dubna 2022 v Třinci. (zleva) Maxim Matuškin ze Sparty a Michal Řepík ze Sparty.Zdroj: Deník/Lukáš KaboňDo Skandinávie zamířil vedle Pavelky také další bek, který v minulé sezoně oblékal sparťanský dres. Maksim Matuškin posílil Pražany v průběhu ročníku a znamenal obrovský ofenzivní přínos. Kouzlil na přesilových hrách a nakonec posbíral 27 bodů ve 42 zápasech. Na obránce vynikající počin. Dvaatřicetiletému zadákovi se švédským a ruským občanstvím ale byla naopak často vyčítána obranná hra.

I přesto si ho pro další sezonu vyhlédla finská Tappara. Za ni už stihl odehrát v soutěži jeden zápas a zapsal asistenci. Bude zajímavé sledovat, kdo nahradí Matuškina na přesilové hře a zda dokáže nahradit jeho skvělý bodový přísun.

Kromě zmíněné trojice opustili Spartu před sezonou ještě brankáři Matěj Machovský, Jakub Neužil a Július Hudáček, obránci Radek Jeřábek a Tomáš Dvořák a útočníci Tomáš Šmerha, Genadij Stoljarov, Jakub Strnad a Zdeněk Doležal.

Největší posily

Dominik Simon v novém domácím dresu pražské Sparty.Zdroj: HC Sparta PrahaSpartě se ale jako tradičně povedlo přivést do kádru zajímavá jména. Tím asi největším je útočník Dominik Simon, který zamířil do kádru loňského finalisty rovnou z NHL. Osmadvacetiletý sparťanský odchovanec po sedmi sezonách v nejlepší lize světa odmítl možnost profesionálního tryoutu v Pittsburghu a raději zamířil domů. S sebou si přinesl zkušenosti právě z Penguins, ale také z Calgary Flames a Anaheimu Ducks. Tam působil naposledy.

Kromě toho si Simon zahrál také na třech mistrovstvích světa včetně toho posledního. Tam však stihl odehrát jen dva zápasy a následně se odpojil od týmu. Jak později vyplavalo na povrch, na vině byl konflikt se spoluhráčem.

Přestože tento incident může vzbuzovat určité pochyby, Simon by měl být pro Spartu rozhodně přínosem. Na svém kontě má 268 zápasů v nejlepší hokejové lize světa, během nichž posbíral 81 kanadských bodů. Dalších více než 170 utkání pak přidal ve farmářské AHL. Simon je navíc stále v nejlepších hokejových letech a i proto by měl být v další sezoně tahounem týmu.

Obránce Jakub Krejčík oblékne dres pražské Sparty po osmi letech.Zdroj: Michal Beránek / CNC / ProfimediaCo se týče oslabených zadních řad, tam by měl přejmout velkou část zodpovědnosti Jakub Krejčík. Jednatřicetiletý bek se do Česka vrací po čtyřech sezonách, které rozdělil mezi finskou nejvyšší soutěž a KHL. Předtím působil v Brně, ve Švédsku nebo ve Slavii, jejímž je odchovancem. Má za sebou ale už i jeden ročník v barvách Sparty.

Do zadních řad pražského celku by měl Krejčík přinést hlavně zkušenost a klid. Dvakrát vyhrál naši nejvyšší soutěž, jednou finskou ligu a na svém kontě má přes stovku zápasů v reprezentaci! V extralize byl navíc Krejčík vždycky hodně produktivní. Za 237 zápasů zaznamenal 107 bodů. Co by za takové číslo dali někteří útočníci.

I díky těmto číslům by se měl Krejčík zařadit mezi opory obrany spolu s Michalem Moravčíkem, Adamem Poláškem nebo Davidem Němečkem.

Jakub Kovář předává zkušenosti malým gólmanům.Zdroj: Deník/ Petr HřídelZajímavé šarády se udály také v brankovišti Sparty, kde došlo k totální obměně. Zůstal pouze mladý Oldřich Cichoň, který bude působit primárně v Sokolově. Brankářskou dvojici totiž utvoří zkušený Jakub Kovář a talentovaný Josef Kořenář!

Čtyřiatřicetiletý Kovář bude plnit pro Kořenáře roli jistého mentora. Má toho za sebou už opravdu hodně. Šest sezon odchytal v naší nejvyšší soutěži, devět v KHL a jednu, tu poslední, ve Švýcarsku. Tam navíc skončil těsně pod vrcholem, když s ZSC Lions prohrál ve finále. Když k tomu přidáme Kovářovy reprezentační zkušenosti, můžeme říct, že Pražané mají kvalitního gólmana, kterého jen tak něco nerozhází.

Josef KořenářZdroj: Deník/Lukáš KaboňVedle sebe bude mít navíc gólmanskou budoucnost v podobě Kořenáře. Ten po čtyřech sezonách vzdal boj o NHL, přestože už v ní naskočil do 12 duelů. Předloni za San Jose odehrál deset zápasů a loni za Arizonu Coyotes přidal další dva. Čtyřiadvacetiletý brankář má pro tuto sezonu vyřízeny také střídavé starty do prvoligové Dukly, ale primárně by měl tvořit dvojici s Kovářem ve Spartě. A právě tohle duo by klidně mohlo být nejlepší gólmanskou dvojicí v soutěži.

Kromě vyjmenovaných hráčů posílili Spartu ještě obránci Michael Krutil a Dominik Graňák a útočníci Gustaf Thorell a Ostap Safin.

